El semáforo de Chiquito de la Calzada felicita la Navidad en Málaga

El semáforo ornamental que Málaga instaló el pasado mes de julio en la barriada de Echevarría de Huelin en homenaje al icónico humorista Chiquito de la Calzada ha sido modificado para que estas fiestas felicite la Navidad a los viandantes.

Los profesores y alumnos de FP de las Escuelas del Ave María se han encargado de realizar esta modificación de la placa de sonido y de la imagen de la fase verde y roja, a la que ahora se han añadido motivos navideños.

Se trata de un semáforo para peatones único en el mundo, en el que figuras animadas con luces led reproducen los andares de Chiquito de la Calzada, cuya voz grita "¡Quiétorrr!" cuando no se puede cruzar y "¡Al ataquerrr!" cuando se puede pasar.

El espectáculo comienza cuando el peatón pulsa el botón para cruzar la calle, con la silueta de un Chiquito iluminada en rojo que flexiona la pierna en su característica postura vacilante. En ese momento empieza la retahíla de expresiones que hicieron famoso al humorista malagueño.

"¡Quiétorrr! Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Relájate. Eres un torpedo. ¿Te das cuen? Usted se mueve más que los precios. Que me voy a cagar en tus muelas. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Cobarde! ¡Fistro! ¡Pecador!" son algunas de las frases que se pueden oír en la fase roja.

Cuando el muñeco de Chiquito pasa a color verde para indicar a los peatones que ya pueden cruzar, algunas de las expresiones que se pueden oír son "¡Al atáquerrr! Hasta luego, Lucas. Siete caballos que vienen de Bonanza. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Un lago negro, un lago blanco. ¡Nooorrr!".

Este dispositivo es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y las Escuelas Ave María y fue diseñado por los profesores y alumnos y alumnas de este centro de Formación Profesional. El semáforo es de carácter ornamental por lo que, por motivos de seguridad, no regula el tráfico.

El año pasado Málaga también inauguró una escultura homenaje a Chiquito de la Calzada ubicada en el parque que lleva su nombre desde el año 2004, realizada por el escultor Ramón Chaparro.

Estos homenajes a Chiquito de la Calzada, icono del humor en España, se unen a los recibidos con anterioridad, algunos a título póstumo, como la concesión de la Medalla de la Ciudad (octubre de 2018), el nombramiento de Hijo Predilecto de la Ciudad de Málaga (octubre de 2018) y el reciente homenaje, en el cuarto aniversario de la muerte del humorista y cantaor, con la colocación de una placa del plan “Málaga hace Historia” en el bar Chinitas.