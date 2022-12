Dani Martín deja la música temporalmente: "Nos vemos en unos años, sed felices"

"Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias". Así cerraba Dani Martín su despedida en redes sociales. El cantante anunciaba este viernes que abandonaba la música por tiempo indeterminado a través de un video con imágenes del último concierto en la sala La Riviera de Madrid. "Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Nos vemos en unos años, sed felices", escribía.

"Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta", comenzaba su despedida el excantante del grupo El Canto del Loco. Al que también hacia mención: "Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito".

También habla en el texto de su salud mental: "Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más", contaba Martín. "No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra".

Además de agradecer a quienes le han acompañado: "Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira: no me imaginaba un staff así, un sonido así, una banda así, un público así y una vida así como la que tengo. Gracias por todo".

"Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona", finalizaba su texto y con ello la despedida -temporal- de más de 20 años de carrera musical.