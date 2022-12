Tras más de un mes ausente por su ingreso en una clínica, Amaia Montero regresa a las redes sociales

Ya ha pasado más de un mes desde que la cantante Amaia Montero desapareciera de las redes sociales. Su última publicación hablaba de la próxima llegada al mercado de 'En la boca del lobo', su siguiente álbum. Otro 'post', ya eliminado, en el que se podía ver a la artista en una fotografía en blanco y negro, fue el que dio la voz de alarma. Sin embargo, este jueves, ha vuelto a su perfil de Instagram, muy sonriente, con la publicación de un 'story'.

Amaia Montero publica una 'story' en Instagram Instagram

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", es el texto que acompañaba a aquella imagen en blanco y negro en la que aparecía despeinada y con mala cara. Semanas después, su familia habló con la prensa y confirmó que "no pasaba por su mejor momento", aunque estaba mejor. A pesar de ello, el pasado noviembre, se confirmó a través de unas fotografías, que había estado ingresada un mes en una clínica y que ya había recibido el alta.

Según informó la revista '¡Hola!', el motivo de su ingreso fue un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que le provocaron los preparativos de su nuevo disco, por lo que necesitó ayuda profesional para sobrellevar el malestar intenso que arrastraba desde hace tiempo.

Este jueves, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh se pronunció por primera vez tras recibir el alta, y lo hizo en 'Socialité' para decir que estas Navidades no estaban siendo unas fechas de celebración y que todavía no estaba preparada para hablar de lo que le había sucedido.

"Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así", declaró Amaia Montero, quien admitió estar molesta con algunos medios de comunicación por cómo la han tratado a ella y a su familia: "Han sido bastante 'heavy'".

Sin embargo, la cantante, que llevaba más de un mes sin regresar a las redes sociales, ha vuelto a Instagram con un 'story' en el que aparece con el mar de fondo. Y la sonrisa que tiene en su cara parece demostrar que se encuentra mucho mejor.