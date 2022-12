Manuel Calderón llega a casa tras su vuelta a España andando: "Cruzar el Pirineo ha sido la mejor experiencia del viaje"

Manuel Calderón, interiorista, montañero y fotógrafo aficionado, dejó su trabajo, llenó una mochila, salió de su pueblo, Magacela (Extremadura) el pasado 4 de mayo y comenzó a andar. No ha regresado hasta siete meses después. En este tiempo ha recorrido 4.656 kilómetros dando la vuelta a España andando, un reto personal que se planteó a sus 59 años para reorientar su vida y del que ha salido airoso. Durante el camino iba publicando algunas de sus impresiones en Facebook, Instagram y su página web. "Me ha escrito gente enferma que me ha dicho que ha viajado conmigo gracias a las publicaciones que iba haciendo", cuenta como una de las cosas que ha encontrado por el camino que no esperaba, en una conversación telefónica ya en su pueblo, donde trata de asimilar lo vivido.

En los 214 días de caminatas asegura que no ha sentido el peso de la soledad. Ha estado a más de 2.000 metros de altura, recorrido etapas de unos 20 kilómetros al día y dormido en tienda de campaña o en los sitios más baratos que encontraba en cada lugar porque tenía un presupuesto limitado que ha agotado. "No he salido a encontrarme porque ya me había encontrado hace tiempo", bromea, para añadir que "uno se puede encontrar en el sofá de su casa". Sin embargo, aconseja la experiencia o una similar en soledad para quien pueda hacerlo. "Estaría muy bien que cada persona abandonase la zona de confort y seguridad que nos aporta la familia y amigos para encontrarse por ahí", plantea. Y con ello se refiere no a una hazaña como la suya, pero por ejemplo, a ir "15 días a una playa solo".

Recorrido de Manuel Calderón en la Vuelta a España andando. M.C.

En su viaje no ha estado solo porque ha ido conociendo a gente en los lugares que paraba a dormir, cuando no lo hacía en la naturaleza, o a comer. "Me han tratado genial en todos los sitios, por todas las comunidades que he pasado", afirma. No guarda malos recuerdos ni ha vivido situaciones de peligro que cree que merezca la pena reseñar.

En el balance del camino reconoce que "lo más duro es el Pirineo aragonés", que atravesó a pie en el mes de agosto, pero también recalca que es "lo más bonito que hay en España. No tengo ninguna duda". "Cruzar el Pirineo andado ha sido la mejor experiencia del viaje", afirma. Durante su recorrido por las cimas aragonesas se encontró entre un mar de nubes, en una de las imágenes que lleva grabadas en su memoria para siempre. "Cuando me vi allí pensé, 'ya me puedo morir, he visto lo más bonito que podía ver'". En su cuenta de Facebook ha colgado estos días una serie de imágenes de resumen de sus andanzas por España, bajo el título de 'Caminar por el país de las maravillas'.

El viajero ha aprendido a vivir con lo mínimo y también de sus errores. "No soy un buen estratega. No pienso las cosas, solo me lanzo a hacerlas", confiesa haciendo autocrítica. Preparó una maleta de 15 kilos para el viaje, pero vio que era demasiado peso y terminó reduciéndola a 5 kilos después de un fallido intento de llevar todo en un carro con ruedas. "Me di cuenta de que casi todo era prescindible", afirma.

En su particular odisea le ha bastado con un conjunto de ropa para caminar y otro de cambio cuando descansaba. "Cepillo de dientes, pasta, pastilla de jabón y dos botellas de aluminio de agua", enumera entre lo más básico. "Cuando llegué a casa me escandalicé de lo que tenemos de ropa y lo que realmente necesitamos", confiesa, al volver a verse entre sus cosas. Reside en Villanueva de la Serena, un municipio a unos 12 kilómetros de su pueblo de origen y donde terminó su aventura.

La entrada en su comunidad autónoma recuerda que fue de lo más emocionante, más incluso de lo que hubiera imaginado. "Al entrar de Andalucía a Extremadura tuve una reacción que no esperaba, me puse a llorar". Le faltaban aún ocho etapas, pero recuerda todas con cariño porque hubo personas de los lugares por los que iba a pasar que se ponían en contacto con él a través de las redes sociales y le invitaban a desayunar o incluso a darse un masaje para descansar.

Además, tuvo un recibimiento sorpresa de un grupo de amigos y vecinos. Su última etapa, que se había dejado de solo 5 kilómetros la hizo con ellos, con una comitiva de una veintena de personas. Y en Villanueva, el ayuntamiento colocó un cartel de bienvenida, le dio una placa y hubo discursos aplaudiendo su logro. Tuvo que improvisar unas palabras. "Me acompañaron hasta la plaza de Villanueva de la Serena. No me lo esperaba", asegura, todavía abrumado. En la placa, el consistorio reconoce su "empeño e ilusión", su proyecto vital bajo el nombre de 'Camino de arbórea' y sus "ganas de materializar un sueño" que considera un "ejemplo de inspiración para otros".

El recibimiento fue el pasado sábado y desde entonces busca diseñar su nueva vida, aunque sin pensar en volver a su trabajo anterior. Lo dejó para liberarse del estrés. "Este viaje ha sido para viajar por la vida a mi ritmo", resume. Pero Manuel no para. Tiene en su lista de tareas revisar los cientos de fotografías del viaje, las notas e historias que ha ido escribiendo y reencontrarse con amigos. Por su inquieta cabeza le ronda plasmar su experiencia en una exposición fotográfica el año que viene, quiere atreverse a escribir un libro con todo lo vivido y planea repetir su hazaña, pero esta vez recorriendo otro país. Su camino no ha hecho más que empezar.