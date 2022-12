La mujer que agonizó cinco días en su casa tras negarle su marido ayuda volvió a vivir con él tras denunciarle

La mujer de 67 años que murió tras cinco días de agonía después de que su marido se negase a ayudarla ni a llamar a los servicios médicos le había denunciado hace tiempo pero retiró la denuncia y reanudó la convivencia con él.

Así lo ha confirmado este jueves en una entrevista en Telemadrid recogida en Europa Press la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien también ha detallado que hace tres años una de las hijas de la pareja ya denunció al ahora detenido por desatender a su madre.

Fue entonces cuando la víctima, que padecía esclerosis múltiple, EPOC y Alzheimer, entre otras patologías, se trasladó a vivir con esta hija a Sevilla y desde allí la madre interpuso otra contra su marido, esta vez por amenazas. Por ello, le fue concedida una orden de alejamiento durante seis meses, pero al parecer la retiró meses después y regresó a vivir con él a Madrid, a un piso situado en calle Puerto Arbalán número 40, en el barrio de San Diego del distrito de Puente de Vallecas.

"Es un caso atroz. Desde el primer momento es absolutamente conmovedor. Es uno de los casos más terribles que he vivido. Cuando encima es una mujer enferma con dependencia, el sufrimiento que ha tenido que pasar me parece absolutamente desolador. La Comunidad de Madrid, con sus servicios especializados de grandes dependientes, no tenía ninguna referencia sobre este asunto y del Ayuntamiento de Madrid estamos esperando si tienen información", ha indicado González.

Ninguna ayuda

Según las investigaciones, la víctima se cayó en su casa el 29 de noviembre en el domicilio familiar. Su esposo, en vez de ayudarle y llamar a una ambulancia, la puso una almohada en la cabeza y la dejó agonizando sin las mínimas atenciones ni cuidados, ni facilitarle su medicación ni ninguna bebida ni alimento.

Cinco días después, el 4 de diciembre a las 11:20 horas, cuando la víctima falleció, fue cuando su marido avisó al 091, manifestando a los agentes que su mujer había tropezado ese mismo día y que le había dado un síncope, algo que luego se demostró que no era cierto.

Hasta el lugar llegaron los servicios sanitarios y agentes de la Policía Nacional, que encontraron el cadáver tirada en el suelo y en condiciones higiénico-sanitarias "lamentables". Encontraron la casa llena muy sucia y repleta de enseres. Los sanitarios del Summa-112 certificaron la muerte reciente de la mujer, que había entrado en parada cardiorrepiratoria, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Primeramente, el hombre, un exmilitar de 68 años, fue detenido ese mismo día por omisión del deber de socorro pero un día después un Juzgado decretó prisión provisional para este individuo, constándole un delito de homicidio en grado de consumación, inhibiendo el caso en un Juzgado de Violencia contra la Mujer. El detenido aseguró que no la auxilió porque "así ella se lo había pedido", han señalado a Europa Press fuentes oficiales.

40 asesinadas en lo que va de año

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, ha confirmado este caso como un crimen de presunta violencia de género. De este modo, la cifra de víctimas mortales por esta lacra en lo que va de año ascendería a 40 y a 1.173 desde 2003, año desde el que se recogen datos.

El departamento que dirige Irene Montero ha informado que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto asesino. La pareja no contaba con hijos menores de edad.

Tanto Montero como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su "más absoluta condena" y "rechazo" a este asesinato y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima. La ministra y la delegada han pedido, además, todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

En este sentido, recuerdan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es/, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Del mismo modo, señalan que, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y, en caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

"Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad", ha apuntado el Ministerio.