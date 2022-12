Solidarios, originales, artesanales… Así son los calendarios para 2023 ‘made in’ Aragón

Sin duda se trata de uno de los elementos fundamentales que casi nunca falta en ningún hogar. Con la llegada de los últimos días del año, quien más y quien menos ya anda en busca de su calendario anual. En Aragón contamos con varias alternativas de almanaques de lo más curiosas. Uno de los más longevos es el de la protectora Zarpa. "Empezamos a hacerlo hace más de una década como una alternativa para recaudar dinero para sufragar parte de nuestros gastos y, sobre todo, para darnos a conocer", reconoce Irene Gonzalvo, presidenta.

Realizan dos tipos de calendario. Uno de pared, con perros en adopción; y otro de mesa, con gatos: "Hemos hecho 850 ejemplares, el precio es de 10 euros en el primer caso y 5 en el segundo". Además, sus almanaques viajan lejos, pues han llegado hasta Madrid, Tarragona, Córdoba u Holanda, donde residen dos adoptantes maños. Entre sus protagonistas encontramos a Pulgarcito, Baguira o Imán, felinos en busca de una nueva familia; o los canes Rubia, Troya, Tilo o los hermanos Momo y Héctor: "Todos ellos buscan un hogar en el que sentirse uno más".

El almanaque de la protectora Zarpa, un clásico. HA

Este calendario puede adquirirse a través de su página web o en puntos de venta concretos. "En diciembre, el día 10 estaremos en el Centro Comercial Augusta y los días 17 y 18, en Grancasa", recuerda.

Otro de los fijos cada año es el de Amibil, la Asociación de Minusválidos Bílbilis de Calatayud, que llevan haciendo 11 años. Con una tirada de 1.500 ejemplares, el almanaque se vende en más de 40 establecimientos colaboradores de la ciudad y la comarca.

Deporte inclusivo en el de Amibil. HA HA

"Nace con la finalidad de visibilizar la discapacidad intelectual, sobre todo centrándonos en las capacidades del colectivo, en lugar de en sus limitaciones. Este año el tema elegido ha sido el deporte inclusivo", relata Lucrecia Jurado, Gerente de Amibil. Entre sus páginas vemos escenas de golf, senderismo, natación, petanca o kárate, así como a deportistas como el jugador de bádminton Pablo Abián, el triatleta Álvaro López, el atleta José Antonio Mayoral, el tenista José Manuel Molina o el futbolista Eduardo Mingotes.

"Todos son reconocidos deportistas con importante trayectoria no solo a nivel autonómico, sino también a nivel internacional en muchos casos", destaca. Por eso, el lema elegido este año es ‘Con el deporte inclusivo, ganamos todos’. Su precio es de 5 euros.

Como no podía ser de otra manera, la empresa zaragozana Frutos Secos el Rincón volvía a lanzar su calendario solidario, este año con la Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS) como protagonista. "Su objetivo es promover el desarrollo de programas dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las personas con sordoceguera, para procurar la integración sociolaboral y mejorar la calidad de vida de este colectivo", explica Francisco Rodríguez, director de Márquetin y Comunicación de El Rincón.

Frutos Secos el Rincón se alía con FOAPS. HA

Además, entre sus páginas se incluyen, mes a mes, todas aquellas festividades en las que no puede faltar un dulce sobre nuestra mesa, como San Jorge, Santa Águeda, las fiestas del Pilar o Navidad. "Hemos hecho 8.000 ejemplares, el precio es la voluntad, y pueden adquirirse en las 70 tiendas El Rincón de Zaragoza, Huesca y Madrid", añade Rodríguez.

El almanaque de Atades refleja el trabajo en común de usuarios, trabajadores y empresas. HA

Otro de los almanaques que no fallan es el calendario de Atades, con usuarios, trabajadores y empresas aragonesas que hacen que su labor diaria sea una realidad como protagonistas: "Es el reflejo del trabajo en común en el que todos ellos han colaborado para construir los 12 meses, los del 60 aniversario de Atades, que impulsan hacia el futuro de la entidad", explican. Existen dos formatos, pared y mesa, a 6 euros y 5 respectivamente, y se puede adquirir en la sede de la entidad –calle de Octavio de Toledo, 2– y en el Espacio Garden –calle de Clara Campoamor, 25–. La recaudación se destinará a proyectos inclusivos de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual.

No, esto no es un calendario

Aunque en la portada viene anunciado como tal, como explica una de sus artífices, la gastrónoma oscense Claudia Polo, más conocida por su alter ego en redes, ‘Soul in The Kitchen’, esto no es un calendario. Sin embargo, se trata de un elemento que no debería faltar en las cocinas de los amantes de los fogones. "Junto al artista Maiky Maik hemos creado una alternativa protagonizada por los productos de temporada según las estaciones", relata.

Es decir, no hay días, ni fechas importantes, ni santos ni festivos; sino aquellas frutas y verduras que, mes a mes, no pueden faltar en nuestra alacena. "Es un calendario de cocina, porque la cocina es el lugar donde tiene sentido que haya un calendario. Así que en realidad esto sí que es un calendario, solo que no uno al uso", añade la creadora. Son 12 láminas ilustradas impresas en risografía en papel reciclado a las que se une una selección de más de 30 recetas de temporada en un ‘ebook’ digital.

Productos de temporada protagonizan este calendario de Claudia Polo y Maiky Maik. HA

Su precio es de 29,90 euros y puede adquirirse a través de su web y redes sociales. "Se trata de un proyecto pequeño, autogestionado y cuyos envíos se harán a través de una empresa de paquetería sostenible", concluye.