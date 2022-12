Alba Carrillo aclara su amistad con Jorge Pérez

Alba Carrillo ha llegado al límite y ha decidido contar toda su verdad sobre lo que sucedió la noche de la fiesta de la productora Unicorn durante la que ella y Jorge Pérez se mostraron muy cómplices y cariñosos. Eran muchos los vídeos que habían trascendido con besos y arrumacos a pesar de lo cual, el guardia civil ha sostenido desde en todo momento que no había habido nada más. Una versión en la que le acompañó inicialmente la colaboradora de televisión. Sin embargo, los mensajes emitidos en redes sociales por parte de Jorge y de su mujer y la actitud del ganador de 'Supervivientes' respecto a lo sucedido han terminado del colmar el vaso de la modelo, que ha confesado: "La tensión sexual entre Jorge y yo ya se ha resuelto".

Una afirmación que ha caído como una bomba en el plató de 'Ya es mediodía' y que ha confirmado lo que durante la tarde anterior había avanzado Marta López en 'Sálvame'. "Salimos de la discoteca Marta y yo, eso se estaba yendo de las manos y no era bueno para ninguno de los dos", comenzó relatando Alba Carrillo. Y hasta ahí, toda coincidencia con la versión sostenida hasta el momento. "Me voy de allí y le llamo desde el taxi, me pregunta que dónde estoy y va a casa de Marta. No me dijo para qué. Le pedí a Marta que me dejara una sudadera, con la mantita", recordó. "Él se sentó en el sofá y Marta nos dijo que no quería líos, que siempre acaba en medio. Nos quedó claro y Marta se fue a sus aposentos", dijo.

Lo que pasara en aquel sofá queda para ellos, lo que sí que ha revelado es que se fue a casa con él y "ya era de día". "Hubo un beso, alguno más de uno", reconoció. En todo caso, la modelo dejó claro que "dos personas no se acuestan o no se besan si uno no quiere".

Alba ha decidido sincerarse después de acusar a Jorge y a la madre de sus hijos de "ser unos cínicos". "No he mentido. He protegido a un compañero, a una persona a la que tenía cariño y que pensaba que iba a hacer conmigo lo mismo", se justificó. "Él y su mujer han tenido una estrategia" que, a su juicio, ha pasado por echar a ella "todo el muerto".

Alba ya había mostrado su disconformidad con el rumbo que estaba tomando la historia y el comunicado emitido por Alicia Peña, esposa de Jorge, en sus redes sociales en las que aseguraba: "Somos luz, somos familia, somos valores que a la oscuridad, a los malvados, a los que no lo tienen, les hace daño y eso es lo que tenemos que pagar". "Yo también soy luz y tengo una familia", afirmaba rotunda la colaboradora televisiva que también dedicaba reproches al guardia civil por los comentarios que habría estado haciendo detrás de cámaras. Queda por saber si Jorge y Alicia darán respuesta pública o si el ganador de 'Supervivientes' acudirá el próximo fin de semana al programa 'Fiesta' en el que colabora a dar algún tipo de explicación.