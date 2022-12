Patricia Conde vuelve a cargar contra Masterchef y asegura que ella nunca se ha "drogado"

Patricia Conde ha vuelto a hacer estallar la polémica contra Masterchef, 'reality' en el que participó recientemente. En el último episodio, la actriz decidió 'boicotear' su última prueba, sacando de quicio a los jueces del programa y, aparentemente, esta acción tampoco sentó demasiado bien a la productora.

Patricia ha sido tendencia en Twitter varias veces en los últimos días debido al pasotismo que mostró en el cocinado de una de las pruebas de Masterchef Celebrity 7, donde llegó a asegurar que estaba "muy cansada" y que solo quería "dormir", ante la atónita mirada de Jordi Cruz y Samantha Vallejo.

Pero la polémica no acabó ahí. La actriz ha querido dar explicaciones a todos sus seguidores a través de una publicación en su cuenta de Instagram, que ha editado varias veces ya desde la noche del lunes, después de la emisión del programa en La 1. En él, asegura que "la televisión es mentira" y "pide perdón" a su "familia, amigos y al equipo de Masterchef". "Soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor".

Sin embargo, horas después la presentadora fue más allá y modificó el mensaje. En esa nueva versión, Patricia se mostró más dura y se dirigió directamente a "la jefa". “Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'”, opinó la actriz, haciendo también alusión al suicidio de Verónica Forqué tras su paso por el mismo programa.

Foto de la publicación de Patricia Conde en su Instagram, que ya ha borrado. Instagram

Además, Patricia añadió: “Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de TV con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo por ejemplo. Me pasan a mí el muerto”.

No obstante, la actriz ha vuelto a editar el 'post' y ha rebajado su contenido, probablemente por la polémica levantada a raíz de las declaraciones. "En fin, que muchísimas gracias a todos", concluye ahora Patricia.