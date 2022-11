José Ramón Arribas, presidente de GeSIDA: "No es aceptable que haya más de 2.000 casos de VIH al año"

España puede hacerlo mucho mejor a la hora de reducir el número de nuevos infectados por VIH porque "no es aceptable" que todos los años se registren entre 2.000 y 3.000 nuevos casos de infectados cuando tenemos todas las armas a nuestro alcance para que eso no se produzca".

Así lo ha considerado José Ramón Arribas, destacado especialista en sida y jefe de sección de medicina interna de la Unidad de infecciosos del hospital La Paz, en una entrevista a EFE con ocasión del Día Mundial del Sida que se celebra todos los años el 1 de diciembre.

Arribas, que ocupa actualmente la presidencia de GeSIDA, que es el grupo de estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), ha añadido que le produce "mucha frustración" pensar que socialmente se ha aceptado ese número de nuevos infectados.

Un número que podría haber aumentado con la pandemia de covid-19, y a nivel mundial "el coste ha sido alto" lo que ha originado un alejamiento de los objetivos marcados por ONUSIDA, con casi millón y medio de nuevos infectados durante el pasado año.

En España, "afortunadamente como país desarrollado no llegamos a esos niveles, pero sí ha tenido un impacto, aunque no sabemos exactamente cuántas personas se infectaron porque todos los recursos se enfocaron a la pandemia".

La covid-19 en España, ha añadido, ha complicado mucho el registro de los diagnósticos en los servicios de epidemiología y los datos del 2020 sobre el sida "hay que ponerlos en cuarentena hasta que podamos conocerlos de forma fidedigna".

A ello hay que añadir que se hacen pocos tests diagnósticos: "No sabemos cuántos se llevan a cabo, sabemos que vamos mejorando pero no hay un registro nacional y me gustaría tener ese parámetro, aunque me consta que el ministerio de Sanidad está trabajando duramente por conseguirlo".

En cuanto al perfil del nuevo infectado ha explicado que es el de un varón joven de 30 y tantos años, que se contagia fundamentalmente por tener sexo con otros hombres y en un tercio de los casos ha nacido fuera de España.

Pero el problema está en que casi la mitad de los nuevos infectados llegan a los servicios de salud con un estadio avanzado y un nivel de defensas bajo.

"Y eso que el 50% de ellos han tenido contacto con el sistema nacional de salud en los últimos dos años, luego hay que concienciar a los sanitarios de que cualquier interacción con un paciente es una oportunidad para proponerles la prueba del VIH".

Sobre todo porque los tratamientos farmacológicos actuales son "fantásticos", y si estás tratado el virus será indetectable, "y el mensaje más gratificante es que si estás indetectable no transmites y puedes tener una vida normal en todas las esferas, sexual, laboral..."

Pero así como en el tema de los tratamientos se ha avanzado mucho, el asunto de una futura vacuna se presenta más complejo.

"Se trata de un desafío científico impresionante porque hay que, literalmente, enseñar a nuestro organismo a producir unos anticuerpos que de forma natural no produce...y eso es un desafío muy difícil, y por esta razón considera que "de aquí a pocos años no vamos a tenerla".

El sida, ha recordado, es una pandemia a caballo entre el siglo XX y el XXI que afecta a 80 millones de personas, ha provocado 40 millones de muertes desde que en la década de los 80 se detectaron los primeros casos, y de estos 40 millones, 60.000 se registraron en España, donde se estima hay entre 130.000 y 160.000 personas que viven con el VIH.

Finalmente y en relación al cumplimiento por parte de España de los objetivos "90-90-90" marcados por ONUSIDA para el 2020, ha explicado que el primer 90 por ciento no lo cubrimos, ya que solo hay diagnosticados un 86,2 por ciento de todas las personas que se supone tienen VIH.

El segundo 90 por ciento, lo pasamos de largo al tener a un 93,5 por ciento de los diagnosticados bajo tratamiento y en cuanto al tercer 90 por ciento, lo superamos en cuatro décimas, con un 90,4 por ciento de todos los pacientes que reciben tratamiento con el VIH indetectable.