¿Y si cierra Twitter? ¿Qué supondría para las marcas y otros usuarios?

Tras la llegada del polémico Elon Musk a la propiedad de Twitter, las noticias alrededor de la red social no dejan de surgir: despidos masivos, plan de pago de cuentas verificadas… a las que se sumó el pasado jueves el cierre de las oficinas tras un éxodo de trabajadores, que se negaron a trabajar más horas bajo la amenaza de despido por parte del magnate, lo que ha hecho aumentar entre los usuarios el temor de que la red social desaparezca. Prueba de ello es que etiquetas como #CierraTwitter, #AdiosTwitter o #RIPTwitter se situaron el pasado viernes entre los ‘trending topic’ de la jornada.

A raíz de los últimos acontecimientos, muchos usuarios se preguntan qué pasará si Twitter finalmente desaparece. A pesar de la alarma creada, Viriato Monterde, experto en comunicación digital y director de 960 pixels, cree que es prematuro hablar del cierre de la red social y cree que el debate del futuro de Twitter debe partir del modelo de negocio. “Por mucho que la hayamos utilizado como plataforma social, no hay que olvidar que detrás hay una empresa privada y Elon Musk ha comenzado una reestructuración de un modelo de negocio que era deficitario. Las pruebas, a modo ensayo-error, que en las últimas semanas se están realizando responden a la creación de un nuevo producto basado en las líneas maestras de siempre pero que tendrá nuevas características”, explica.

Pero, ¿y si ocurriese? ¿Cómo afectaría a las marcas? Según la experta en Marketing y Comunicación María Gómez, socia-directora de My Consulting, “las empresas e instituciones que tienen su mayor comunidad en esta red social sufrirían una bajada importante de alcance por esta pérdida de usuarios, unido al coste hundido asociado al buen posicionamiento de marca que tenían. Estas marcas verían cómo de la noche a la mañana su principal canal de comunicación se cierra, por lo que tendrían que replantearse automáticamente hacia dónde ir". Es ahí donde otras redes sociales se verían beneficiadas. “Podría darse un trasvase de usuarios, por ejemplo, a Linkedin, de aquellos que hasta ahora fueran más activos en Twitter por razones profesionales. Si bien hay sectores como, por ejemplo, el gastronómico, que se decantarán por Instagram”, señala.

Mastodon: ¿La alternativa real a Twitter?

Cada vez son más los usuarios que abandonan Twitter (o están pensando en hacerlo). Como alternativa, la red social que está sonando con más fuerza es Mastodon. Su funcionamiento es similar a Twitter aunque registrarse no es tan sencillo, ya que no hay un único Mastodon, sino que está descentralizado en múltiples servidores. Esto último no ha impedido que haya triplicado sus usuarios en las últimas semanas.

Pero aunque Mastodon se presente como alternativa, “las características propias de Twitter hacen que ese trasvase de usuarios no se vaya a producir rápido”, según Monterde. Y es que “como marca, puedes cambiar de plataforma pero si tu público no lo hace, no te sirve de nada”, señala. Esas características propias de Twitter responden a “su importancia como red social a la hora de realizar coberturas de eventos, seguimiento de un hashtag en directo… y su utilidad tanto para medios y periodistas, como para políticos e instituciones como canal principal de comunicación -véase el ejemplo de la Policía Local o Nacional”.