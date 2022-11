Nuria Campillo: "Tener fármacos de sobra en casa es un problema porque nos automedicamos"

¿Somos una sociedad sobremedicada?

Sí. España es una sociedad que se automedica; tenemos un problema grave con los antibióticos y las superbacterias que son resistentes a muchos de ellos. Ya hay enfermedades causadas por bacterias que no están respondiendo a los antibióticos que tenemos desarrollados.

¿Queremos una pastilla para cada problema de salud?

Por un lado, somos muy propensos a eso de ‘me lo recomienda el vecino o mi cuñado, y me lo tomo’. Por otro, es un problema tener medicamentos de sobra en casa. Todos tenemos un armarito o un cajón con un montón de medicamentos. Reducir la cantidad de pastillas de los blísteres ayudaría: si el médico te receta para siete días, dos diarias, que te den solo 14 pastillas. También hace falta formación desde pequeños, aprender que no todos somos iguales y que si tienes fiebre y dolor de garganta, no debes tomar antibiótico.

¿Realmente nos imaginamos un mundo sin antibióticos eficaces?

No nos lo imaginamos. Sería como en tiempos de la I Guerra Mundial, cuando la gente se moría de cualquier tontería. Y ya está pasando con ciertas infecciones por bacterias en hospitales que cuestan vidas. Mientras tanto, nos tomamos los antibióticos cuando no debemos y si nos los manda el médico, en cuanto estamos algo mejor, los dejamos. No somos conscientes de ese peligro.

¿Por qué hay enfermedades huérfanas de medicamentos?

No son un nicho tan productivo como otras enfermedades y las empresas farmacéuticas se ocupan menos de enfermedades olvidadas o raras –aunque hay excepciones, como Glaxo, que trabaja en chagas o leishmania–. El ébola era olvidada hasta que se vio que podía saltar, y saltó, al primer mundo y le vimos las orejas al lobo.

¿Cuánto tiempo y dinero cuesta desarrollar y poner un medicamento nuevo en el mercado?

Depende de la enfermedad. De media, de 10 a 12 años, algunos autores dicen que un poquito más. En dinero, 2,5 billones de euros. Por eso se buscan estrategias que acorten estos tiempos y ayuden a ahorrar dinero, mediante herramientas computacionales, inteligencia artificial o reposicionamiento de fármacos.

Porque a veces no hace falta volver a inventar la rueda. ¿En qué consiste el reposicionamiento de medicamentos?

En identificar nuevas aplicaciones de esos fármacos que ya tenemos en el mercado. Tenemos un arsenal de medicamentos enorme y se estima que el 70% podría tener hasta 20 nuevas aplicaciones. Es mucho.

¿Es un poco como tomar un atajo?

Efectivamente, es como tomar un atajo. Al ser fármacos ya aprobados, ya están superadas las fases preclínicas en animales para comprobar que son seguros y no presentan ninguna toxicidad; a veces pasamos directamente a la fase II o III en humanos. Saltar tantas etapas permite reposicionar un fármaco ‘viejo’ en un tiempo de uno a dos años y con un coste en torno a uno o dos millones de euros. Con una tasa de éxito mucho mayor. Es como cuando reciclamos la ropa: esa chaqueta que se me quedó pequeña y ahora la utiliza mi sobrino.

Me recuerda el eslogan ‘lo hecho, hecho está, usémoslo’, de una app de compra-venta de segunda mano.

Al final, es reciclaje. Tenemos esa quimioteca, utilicemos ese arsenal de compuestos, hagamos un desarrollo de fármacos sostenible –ya que está tan de moda la palabra–. Hagámoslo. Además, permite usar un menor número de los indispensables animales de experimentación.

¿Algún ejemplo?

Hay muchos. La aspirina es un antiinflamatorio que se usa ahora como antitrombótico y se está estudiando aplicar contra algunos cánceres. La talidomida se usa hoy para tratar ciertos tipos de lepra que no tenían cura.