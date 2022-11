Los tres fluidos de la sexualidad femenina

El estudio de la sexualidad femenina va claramente con retraso. Una cuestión que ha estado mucho tiempo sin resolver y que ha dado lugar a numerosas confusiones, es el de los fluidos que las mujeres expulsamos durante el acto sexual. Con frecuencia, se tiende a englobarlos a todos bajo el término de ‘eyaculación femenina’, pero ya sabemos que esto es erróneo. Existen tres tipos de fluidos que provienen de lugares distintos y cuya composición es diferente, por lo que es conveniente diferenciarlos bien.

Lubricación vaginal

La lubricación vaginal proviene principalmente del plasma sanguíneo que se infiltra en la parte externa de la vagina, humedeciéndola. Esta lubricación siempre se da en cierto grado dependiendo de los cambios hormonales del cuerpo, pero es durante la excitación sexual cuando se produce en mayor cantidad debido al incremento del riego sanguíneo en el área genital. Una pequeña parte de esta lubricación también procede de las glándulas de Bartholin, que, localizadas a cada lado de la vagina, secretan un mucus que se extiende sobre todo en los labios internos.

Eyaculación

La eyaculación femenina real es una secreción lechosa extremadamente escasa, de unos pocos mililitros, producida por la próstata durante el orgasmo. Estas son unas glándulas descritas en 1880 por el ginecólogo Alexander Skene, por lo que actualmente a la próstata femenina se la conoce también con el nombre de glándulas de Skene. Su rol aún no está claro, pero algunos autores han propuesto que sus secreciones podrían tener propiedades antimicrobianas con el fin de evitar infecciones de orina. Curiosamente, es conocido que no todas las mujeres tenemos esta glándula, aunque aún no hay consenso en el ámbito científico sobre en qué proporción se da.

Squirt

El ‘squirt’, que se produce solo en algunas mujeres, es la expulsión repentina e involuntaria de una gran cantidad de orina durante el acto sexual. Por tanto, este fluido proviene de la vejiga, y esto ha quedado evidenciado definitivamente en un artículo científico publicado este mismo año 2022. El ‘squirt’ es un fenómeno completamente diferente al de la eyaculación, pero, hasta 2011, este término no existía en la literatura científica y a todo se le llamaba bajo el término universal de ‘eyaculación femenina’. A su vez, hay que diferenciarlo de la incontinencia urinaria, que también se puede dar durante el acto sexual pero solo en mujeres que ya presentan esta patología en su día a día.

Resulta sorprendente cómo la ciencia aún está dando respuestas a preguntas tan básicas como de dónde procede el líquido que algunas mujeres expulsamos durante el orgasmo. Evidentemente, no es por falta de medios, ya que, si somos capaces de lanzar al espacio un telescopio y mirar lo que ocurre en otros planetas,. no creo que estemos incapacitados para mirar lo que ocurre dentro del cuerpo de las mujeres. ¿Dónde está entonces la limitación?

