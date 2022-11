El exfutbolista Guti va a ser abuelo

Zayra Gutiérrez, la hija de la hija de Guti y de Arantxa de Benito, ha sorprendido a todos sus seguidores este jueves anunciando que está embarazada. La joven se convertirá en madre con 22 años. "Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", escribía en su perfil de Instagram con una fotografía en la que aparece junto a su novio, Miki Mejías, y en la que se aprecia una incipiente barriguita.

La hija de Guti y de Arantxa de Benito asegura que "no puede estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita". Entre las felicitaciones que ha recibido, las de rostros conocidos como Ana Matamoros, Tamara Gorro, Raquel Reitx o Ana Luque. También ha llamado la atención que le haya enviado un mensaje Olga Moreno, actual novia de Agustín Etienne, que durante años fue pareja de la madre Zayra, Arantxa.

Zayra y Miki se conocieron en 2017, cuando él salía con una amiga de ella, pero no fue hasta hace casi dos años cuando comenzaron una vida en común, tal y como ha contado ella misma en redes sociales.

Así, el exfutbolista de Real Madrid, se convertirá en abuelo por primera vez a sus 46 años y Arantxa de Benito, con 53. Ambos se casaron el 22 de junio de 1999 y tras diez años juntos (y varias crisis) confirmaron su divorcio en la primavera de 2009 mediante un comunicado. A partir de entonces, su relación no fue nada fácil, pero con el paso del tiempo lograron solventar sus diferencias. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado.