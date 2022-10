Al rescate del tiburón

Más allá de ser un mero sistema de entretenimiento, el cine posee un fuerte impacto en nuestra cultura. Archiconocidas películas como 'Tiburón', 'Deep blue sea' o 'Infierno azul' nos han presentado a estas criaturas como asesinos subacuáticos más que dispuestos a devorarnos a la más mínima oportunidad. Así, este depredador no goza de la misma simpatía que carnívoros peludos como el león, que ha salido mucho mejor parado cinematográficamente hablando. Sin embargo, este es un retrato injusto que no muestra la gran importancia del tiburón en el ecosistema marino y, por extensión, en nuestras vidas.

Expertos en acción

Cada cuatro años, expertos de todo el mundo en materia de tiburones se dan cita en el congreso llamado Sharks International (Congreso Internacional de Tiburones). Este año la reunión se celebró por primera vez en Europa, concretamente en el Oceanográfic de Valencia. Al evento acudieron alrededor de 350 asistentes de distintos lugares del globo, cifra a la que debemos sumar unos 600 asistentes 'online'. Este congreso busca compartir los últimos descubrimientos y avances, así como crear nuevas alianzas y estrategias para garantizar la protección de los escualos.

La desaparición del tiburón supone un serio problema para el ecosistema marino, puesto que son los responsables de controlar las especies de peces de las que se alimentan. Si este control no existe, se produce lo que se denomina explosión demográfica, es decir, un crecimiento incontrolado. Esta superpoblación tiene como fatal consecuencia la desaparición del sustento de otras especies, por ejemplo, algas, llevando así a la muerte de otros muchos animales y, finalmente, al colapso del ecosistema.

Las mayores amenazas para estos animales son la sobrepesca y la pérdida de sus hábitats a causa de la presión costera y el cambio climático. Debido a ello, para que los programas de protección sean efectivos, es necesario actuar a distintos niveles, concluyen los expertos. Un punto clave consiste en concienciar a la población acerca de la importancia del tiburón y desterrar esa imagen que nos ha vendido el cine. Para ello, el trabajo de profesionales como el zoólogo e ilustrador científico Marc Dando es de gran ayuda. Marc Dando ha sido el encargado de ilustrar todas las especies conocidas de tiburón para el libro 'Sharks of the world' ('Tiburones del mundo'), la que se considera la guía más completa hasta la fecha acerca de estos animales. El zoólogo e ilustrador destaca que existe una gran cantidad de especies distintas de tiburones, no solo el famoso tiburón blanco, y la gran mayoría son inofensivos para los humanos. Por tanto, sería injusto reducirlos a todos a la imagen exagerada que nos ha mostrado la gran pantalla.

Un proyecto de conservación en las Islas Canarias

En el Sharks International 2022 también hubo espacio para presentar un proyecto de conservación que se realiza dentro de nuestras fronteras. El Angel Shark Project: Canary Islands busca proteger al tiburón angelote, uno de los más amenazados del mundo. En concreto, este proyecto se centra en el último bastión de la especie de tiburón ángel Squatina squatina, que habita en las Islas Canarias.

El responsable de proyecto, Michael J. Sealey, remarca que la pesca de arrastre es la mayor amenaza para este animal, ya que vive en el fondo marino. Por tanto, una de las partes más importantes del proyecto de conservación consiste en el diálogo con los pescadores, puesto que la suelta del animal debe realizarse en unas condiciones muy concretas para evitar dañarlo cuando ha quedado atrapado en las redes. Además, la colaboración con la esfera política es vital. Gracias a este diálogo entre expertos y políticos, el tiburón angelote pertenece a la Lista de Especies Amenazadas de España desde 2019 en la categoría de 'en peligro de extinción', terrible etiqueta que comparte con otros animales como el lince ibérico. El proyecto continuará avanzando para reducir la mortalidad de este tiburón y garantizar su supervivencia y, con ello, la del resto del ecosistema.

