El "juglar" Roberto Benigni cumple 70 años entre elogios

El cineasta y actor italiano Roberto Benigni, autor de obras inolvidables como 'La vita è bella' (La vida es bella, 1997), ganadora de tres Óscar, cumplió hoy 70 años y recibió los elogios y felicitaciones de su país, que le celebró como su juglar eterno y uno de sus más elevados artistas.

Los mensajes en su honor llegaron también desde el mundo político y hasta el presidente de la República, Sergio Mattarella, descolgó esta mañana el teléfono para transmitirle su "afecto", según informó en un breve comunicado la Jefatura del Estado italiano.

El nuevo ministro de Cultura, Gennario Sangiuliano, lo calificó de "auténtico talento dueño de una comicidad nunca superficial" y de "representante de la tradición oral" por sus interpretaciones de la "Divina Comedia" de Dante Alighieri, obra capital del país.

También le felicitaron los emblemáticos estudios de Cinecittà de Roma, que publicaron en su archivo algunas de las películas en las que ha trabajado, como 'La voce della luna' (1990), la última película de Federico Fellini, o 'To Rome with love' (A Roma con amor) (2012) de Woody Allen.

Nacido el 27 de octubre de 1952 en la localidad toscana de Misericordia (centro-norte), en la idiosincrasia italiana, Benigni representa una especie de "juglar nacional" por sus trabajos como actor, director, guionista, humorista y narrador de historias.

Los monólogos cómicos marcaron el inicio de su carrera artística, hasta el punto de que el primero, 'Cioni Mario', acabó plasmándolo en su debut como actor, 'Berlinguer Ti Voglio Bene' (1977).

Luego llegarían 'Non ci Resta che Piangere' (1984); 'A Portato A fare Sopra' (1984); 'Down by law' (1986), o la célebre 'Il piccolo diavolo' (1989), que Benigni escribió, dirigió e interpretó.

Su fama internacional empezó a fraguarse con 'Night on Earth' (1991) y se consagró como el hijo del Inspector Clouseau en 'Son of the Pink Panther' (1993).

Solo cuatro años después, escribió, dirigió e interpretó su mayor éxito: 'La vita è bella' (1997), la tierna historia de un padre que protege a su hijo del horror nazi inspirada en su propio padre, quien pasó dos años prisionero en un campo de concentración.

La película le valió numerosos premios, entre estos tres Óscar (mejor actor, mejor banda sonora y menor película extranjera), así como el Gran Premio del Jurado en Cannes o cuatro Globos de Oro (mejor actor, producción, guión y fotografía).

Otro de los papeles que se recuerdan en su extensa nómina es el de 'Pinocho' (2002), un clásico al que volvería dos décadas después en la adaptación de Matteo Garrone, esta vez como el carpintero Geppetto.

O también 'La tigre e la neve' (2005), una historia de amor que también protagonizó junto a su esposa, la actriz Nicoletta Braschi.

Benigni además se ha encargado de difundir la palabra de Dante por medio mundo, entre América y Europa, aderezando su espectáculo con su inigualable sátira y paroxismo, pero sorprendiendo por su memoria para recitar a pies juntillas el largo periplo del 'Divin Poete' por el infierno, el purgatorio y el paraíso.