Kiko Rivera recibe alta hospitalaria tras sufrir un ictus

Francisco José Rivera Pantoja -Kiko Rivera- ha sido dado de alta poco antes de las 15:00 horas de este lunes en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó la madrugada del pasado viernes tras sufrir un ictus.

Fuentes cercanas a la familia han explicado que el hijo de Isabel Pantoja ya se encuentra en su domicilio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), donde seguirá con su recuperación pendiente del tratamiento necesario y las revisiones que tenga que pasar.

Rivera fue ingresado tras sufrir un ictus cuando se encontraba en su domicilio, y tras tener fuertes dolores de cabeza fue derivado de urgencia al hospital sevillano.

Con 38 años, sufre de ácido úrico y diabetes tipo 1, de modo que precisa insulina de forma regular, aunque no tenía antecedentes hasta el momento de este accidente cerebrovascular.

El mismo Kiko Rivera agradeció todo el cariño y los cuidados recibidos por sus fans y seres queridos en Instagram. El primero, del sábado, una fotografía de su mano con el pulgar hacia arriba. "Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado". El segundo, el domingo, en un tierno gesto hacia su mujer, con la imagen de sus brazos entrelazados. "Buenos días. He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace. Me quedo con ese cariño recibido", comenzaba. "Pero hoy quiero agradecer a mi mujer Irene que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme, espero que muchos años más", continuaba. "La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla", aseguraba.