Muere Arsenio Puro, semifinalista de 'Got Talent', tras sufrir un infarto en el escenario

Luto en el mundo de la magia. Arsenio Puro. que ganó popularidad tras su paso por la cuarta edición de 'Got Talent', en 2019, en la que llegó a semifinales, ha fallecido de forma inesperada este fin de semana

Arsenio, de 46 años, estaba realizando un espectáculo en la sala Houdini, en la que trabajaba desde hacía 25 años no solo como ilusionista sino también como camarero, cuando se desplomó en el escenario. Al principio los asistentes al espectáculo pensaron que se trataba de parte del show, pero al pasar los segundos sin que se moviera, saltaron las alarmas.

Al darse cuenta de que podía ser un infarto, dos agentes de policía que estaban presenciando el show le practicaron técnicas de reanimación hasta que llegaron los sanitarios del Summa. Posteriormente fue trasladado al hospital 12 de Octubre, donde no se pudo hacer nada por su vida.

"Cayó redondo al suelo. Es un espectáculo tan divertido que, en los primeros instantes, la gente se reía pensando que era una coña más. Todo el mundo le tenía mucho cariño, era un artista hecho a sí mismo a base de miles de actuaciones en la sala Houdini... todas las semanas durante los últimos 25 años. Y las llenaba, malo no podía ser. Nosotros trabajábamos juntos desde hace más de 15 años, codo a codo detrás del escenario que une mucho", ha contado su amigo y compañero Jaque a Telecinco.

El estilo de Arsenio Puro era muy peculiar gracias a su llamativo chaleco, su sentido del humor y su coletilla en sus números: "No has mirado bien". Decidió probar suerte en Got Talent. Su show mágico dejó al jurado un tanto contrariado pero conforme ha avanzado el espectáculo se los ganó. “No eres el primero que me vacila en este plató, pero sí, quizás, el que tiene el personaje mejor montado”, le dijo Risto Mejide.