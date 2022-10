Carmen Sevilla, de novia de España a los despistes de una anciana entrañable

Carmen Sevilla ha cumplido 92 años este domingo y lo ha hecho en la residencia en la que lleva ya más de una década ingresada debido al alzhéimer que le fue diagnosticado en 2009 y que ya tiene muy avanzada. Hace apenas unas semanas, su hijo, Augusto Algueró, aseguraba que ya no le reconoce. "Esta enfermedad no es nada fácil para un hijo. Se sufre mucho", confesaba a la revista 'Diez minutos'. Desde su retirada de la pequeña pantalla, el mutismo en torno a su figura ha sido absoluto, todo para proteger su imagen pública. Así, quedan en la memoria colectiva la imagen de la que fuera novia de España y las innumerables anécdotas que protagonizó en televisión, aunque ella ya no pueda recordarlo

Y es que Carmen Sevilla ha sido uno de los rostros más bellos que se han asomado a la gran pantalla. Tanto, que tuvo la llamada de Hollywood, donde fue María Magdalena en 'Rey de reyes' y Octavia en 'Marco Antonio y Cleopatra'. Sin embargo, aquel no era su lugar y tras rechazar un contrato de seis años con la Paramount, regresó a España para casarse con Augusto Algueró con quien tuvo a su único hijo, también Augusto. Su boda en febrero de 1961 en El Pilar de Zaragoza fue un gran acontecimiento, pero su matrimonio no fue para siempre y terminó unos años después, en 1974.

La actriz conoció al empresario cinematográfico Vicente Manuel, quien se convertiría en el gran amor de su vida. Después de diez años de noviazgo se casó con él en 1985. Su fallecimiento en el año 2000 fue un duro golpe para la sevillana. Durante la década de los 70 estuvo retirada de la vida profesional y fue en los 80 cuando comenzó su regreso, esta vez a la pequeña pantalla. "Me retiré como Greta Garbo, joven, guapa y delgada", contó a su vuelta, demostrando que mantenía su humor, su sonrisa y su gracejo natural que habían conquistado al público años antes.

De la mano de Valerio Larazov su estrella volvió a brillar presentando el 'Telecupón' donde nuevas generaciones que la conocían la descubrieron como una mujer divertida y natural que protagonizó infinidad de anécdotas llevando con gran sentido del humor sus habituales despistes, como aparecer en plató con zapatillas de andar por casa. Antena 3, Telecinco o Canal Sur le abrieron sus puertas y su carrera profesional finalizó en Televisión Española, donde presentó durante seis años 'Cine de barrio', desde 2004 hasta 2010. El alzhéimer le fue diagnosticado en 2009 aunque no se hizo público hasta 2012. Después de su retirada apenas un par de apariciones televisivas más: una entrevista que María Teresa Campos le hizo en su casa para el programa '¡Qué tiempo tan feliz!' y una intervención en el programa 'Cine de barrio' para copresentar junto a Concha Velasco la película 'Camino del Rocío', de la que era protagonista.