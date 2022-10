Ana Obregón anuncia que presentará un programa de televisión

Ana Obregón vuelve a RTVE. La actriz anunciaba este viernes, a través de una publicación en Instagram, que este año volvía a ponerse al frente de las cámaras para presentar el programa de la cadena pública, 'Telepasión'.

Con un carrusel de fotografías en un estudio de grabación y paseando por las calles de Madrid acompañado de un texto, Obregón contaba en sus redes sociales su próxima aparición en el programa navideño. "Me dijeron que como había una gran sequía en España me necesitaba urgentemente para que volviera a cantar y presentar el programa de Nochebuena de RTVE: Telepasión", escribe la bióloga.

"El caso es que he salido de mi oscuridad , he cantado ( horrible) a pesar de la paciencia de @cargomusic , incluso he caminado por las calles de Madrid cómo no hacía en años", cuenta Obregón, que en los últimos años ha sufrido la perdida de sus padres e hijo, este último debido a la enfermedad del sarcoma de Ewing. "Por la sequía. Por vosotr@s que tanto me apoyáis", continuaba el escrito.

En su publicación también ha hecho referencia a ellos tres: "Por mis tres amores", escribía acompañado de tres corazones rotos.

El 'post' finalizaba con una pequeña broma, en referencia a su canto: "Pronto lloverá", escribía Obregón.

Un anuncio que ha sido una grata sorpresa para todos sus seguidores y que así lo han demostrado con centenares de comentarios. Tanto personajes conocidos del mundo de la televisión, como anónimos han querido mostrar su apoyo y emoción. Comentarios de ánimo como: "Eres muy grande". "No hace falta cantar bien, tu actitud es lo que cuenta", "No serían navidades sin ti" o "Eres una persona maravillosa", entre otros.

"Seguro que lo has hecho mucho mejor de lo que dices", escribía la actriz Lidia San José. Otros rostros conocidos como Aless Gibaja, Poty Castillo o Tamara Gorro también han querido mostrar su apoyo a la actriz a través de emoticonos de aplausos y corazones.