Amalia de Holanda vive amenazada por la mafia y sin poder "llevar una vida normal"

El día en que inició sus estudios de Política, Psicología, Derecho y Económicas en la Universidad de Ámsterdam, Amalia de Holanda posó sonriente ante la nube de reporteros gráficos que aguardaban en la puerta de la facultad. Poco podía imaginar lo que se le venía encima. "No puede salir. Todo esto es muy difícil para ella. No puede llevar una vida como la del resto de los estudiantes", se lamentó este viernes su padre, el rey Guillermo.

Porque la heredera al trono de los Países Bajos vive bajo la amenaza de la mafia de que sea secuestrada. Es por eso que no vive en la residencia de estudiantes en el centro de Ámsterdam, sino que regresa a diario a su casa, al palacio Huis Ten Bosch.

Entereza

Amalia de Orange vive bajo continua vigilancia policial. "No puede llevar una vida normal", reconocen sus padres, que no ocultan su preocupación pero, destacan, la princesa asume la circunstancia que le ha tocado vivir con entereza y fortaleza. Eso sí, su agenda se ha reducido a lo mínimo imprescindible y, ni que decir tiene, no puede salir con amigos, como cualquier joven de su edad.

Quien estaría detrás de las amenazas a la hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima sería la Mocro Maffia, una división de la mafia marroquí que ha encontrado un lugar en los Países Bajos y que se cree controla un tercio de todo el tráfico de cocaína en Europa.