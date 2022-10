Miki Nadal anuncia el nacimiento de su segunda hija

El zaragozano Miki Nadal ha anunciado este viernes con una publicación en la red social Instagram el nacimiento de su segunda hija, Galatea, en la semana 41 de embarazo. El aragonés se convierte en padre por segunda vez, aunque en esta ocasión junto a la empresaria Helena Aldea con la que lleva dos años de relación.

El humorista ha hecho el anuncio con un bonito texto en el que ha descubierto el nombre de la pequeña, así como la felicidad inmensa tanto de él, como de la madre: "Galatea. 14.10.22. Cumplida la semana 41 ha decidido venir a este mundo a las 8 y 12 minutos de la mañana. Helena se ha portado como todas las madres, con inmensa fuerza y amor en un momento tan mágico como dar a luz a un bebé. Te quiero, Helena y te admiro. Por supuesto tanto su mamá como yo estamos inmensamente felices. Su hermana mayor Carmen está radiante y yo feliz de tener otra niña porque el futuro es una niña y las niñas son el futuro. ¡¡Bienvenida, Galatea!!"

Es la segunda vez que Miki Nadal se sumerge en una paternidad, ya que hace seis años se convirtió en padre por primera vez tras el nacimiento de Carmen, fruto de su matrimonio con Carolina Moreno Escámez, con la que mantuvo un matrimonio de cinco años.

El zaragozano también dio la noticia del embarazo de Helena a través de la misma red social y junto a una fotografía con la empresaria. Concretamente, lo hizo el Día del Padre y tras ponerla en conocimiento de su otra hija, Carmen.

El texto decía: "Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses, si todo va bien, será la hermana mayor".