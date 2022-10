Ortega Cano incendia las redes con sus declaraciones en la vuelta de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana ha vuelto a su programa matinal de Telecinco tras haber estado ausente durante once meses por un cáncer de mama. En su vuelta ha entrevistado al torero José Ortega Cano, mientras los rumores divorcio con su mujer, la diseñadora Ana María Aldón, no cesan. Durante la conversación con la periodista, el diestro y viudo de la ya fallecida Rocío Jurado ha vertido declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, concretamente una: "Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña".

Con los pelos de punta con el mensaje que le manda Ortega Cano a Ana María.



Ana Rosa: “José, dile algo a tú mujer”



Y allá que va Ortega🤯🤦🏻‍♂️😓 pic.twitter.com/mwUaXeAUSM — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) October 10, 2022

Uno de los temas por los que Ana Rosa Quintana ha preguntado al torero ha sido su posible separación de Ana María Aldón, puesto que durante semanas los rumores de divorcio han sido y continúan siendo constantes. Ante la pregunta de la periodista sobre cuál era la situación de su matrimonio, Ortega Cano ha explicado que la comunicación es poca, pero continúa "enamorado" aunque con gesto dolorido ha confesado creer que ya no es del gusto de la diseñadora.

"Ella no se comunica conmigo y hablamos poco porque... Es que no lo sé. Si yo fuera una persona que me gusta la fiesta, que me gusta emborracharme... Ni bebo, ni fumo y estoy con mi familia a muerte", ha dicho el diestro, que ante tal afirmación y en tono jocoso Ana Rosa le ha replicado: "Eso ya te gustó", en referencia al accidente de tráfico mortal en el que hace años se vio implicado, provocado por el consumo de alcohol del torero.

Sin embargo, el comentario de Ortega Cano que ha hecho que las redes sociales lo hayan convertido en tendencia ha llegado cuando Ana Rosa le ha dicho: "Dile algo a tu mujer". Y en ese momento el diestro se ha levantado y dirigiéndose a una cámara ha dicho: "Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña".

Como era de esperar el comentario ha suscitado todo tipo de comentarios en Twitter, algunos se han reído, otros han ironizado, pero la mayoría ha criticado "la masculinidad frágil" de Ortega Cano, así como el "bochornoso" momento que ha protagonizado.

Fucking twitter. Realmente no quería estar pensando en el semen de Ortega Cano hoy 🥹 — James Rhodes (@JRhodesPianist) October 10, 2022

"Le di permiso para cortarse el pelo" y "mi semen es de fuerza, vamos a por la niña" son dos frases que dejan clara la masculinidad frágil de Ortega Cano y que no quiere (al menos no la quiere bien) a su mujer, solo ansía demostrar su hombría.

Vergüenza torera #BienvenidaR — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) October 10, 2022

Gracias Ortega Cano por darnos el momento televisivo más surrealista (y bochornoso) del año #BienvenidAR pic.twitter.com/xPcvXtur7N — M 📺 (@casasola_89) October 10, 2022

Fucking twitter. Realmente no quería estar pensando en el semen de Ortega Cano hoy 🥹 — James Rhodes (@JRhodesPianist) October 10, 2022

No obstante, las declaraciones de Ortega Cano que han enfurecido realmente a los usuarios de la red social del pajarito azul han sido las relacionadas sobre el consumo de alcohol, y es que han sido muchos los que han recordado la muerte del conductor Carlos Parra tras sufrir un accidente con el diestro, que tal y como se comprobó, triplicaba la tasa alcohol permitida.