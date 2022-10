Piden ayuda tras perder sus alianzas justo antes de la boda y tras un viaje a Zaragoza

Unos novios que se casan este viernes han pedido ayuda urgente a la Policía de Valladolid tras haber extraviado sus alianzas tan solo una jornada antes del evento y horas después de una visita a la capital aragonesa. De hecho, los anillos perdidos estarían en la bolsa de un comercio zaragozano.

La noche del pasado miércoles, tras volver de un viaje a Zaragoza, la pareja aparcó su vehículo en la calle Duque de la Victoria de Valladolid. Descargaron varias bolsas y pertenencias que transportaban en el coche y, al parecer, dejaron olvidada en el suelo la más importante.

Con el logotipo de la tienda de moda Sanclemente, ubicada en la céntrica calle homónima de la capital aragonesa, la bolsa contenía "objetos de gran valor sentimental" para la pareja. Entre ellos, los zapatos del novio y las alianzas que ambos iban a utilizar en la ceremonia prevista para este viernes.

Sin darse cuenta, al sacar los bultos, dejaron junto al vehículo esta bolsa de papel. No tardaron en darse cuenta del descuido, no habían transcurrido ni veinte minutos cuando volvieron al lugar. Pero, según informa el diario El Norte de Castilla, cuando volvieron al lugar y la bolsa ya no estaba.

Rápidamente la pareja solicitó ayuda de la Policía Local de Valladolid, que recurrió a las redes sociales para hacer un llamamiento a la población mostrando la imagen de una bolsa similar. Para ello, los agentes se pusieron en contacto con la tienda de moda zaragozana para que les facilitaran una imagen de una bolsa similar. Lleva escrito "Sanclemente" en su parte central con letras negras de gran tamaño.

Nos piden ayuda para recuperar una bolsa como ésta que extraviaron en #DuqueDeLaVictoria anoche, con objetos personales de gran valor sentimental para una boda, incluidas las alianzas

La boda se celebrará mañana y urge encontrarlo. Si lo localizas ponte en contacto con nosotros pic.twitter.com/2TNVyPLhSV — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) October 6, 2022

"La boda se celebrará mañana y urge encontrarlo. Si lo localizas, ponte en contacto con nosotros", ruega la Policía Municipal de Valladolid en un tuit lanzado la mañana de este jueves en su cuenta de Twitter.

Más de ocho horas después la publicación cuenta con cerca de 400 retuits y nuemerosos comentarios, entre los que destacan aquellos que desean suerte a la pareja para localizar las alianzas o los que hablan de un "segunda oportunidad" o "una señal".