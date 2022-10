La cama favorita de tu perro reduce la presión sobre sus articulaciones y promueve el flujo de aire

Si los colchones del hogar se deberían cambiar cada ocho o diez años, según recomiendan los expertos, las camas de nuestras mascotas no debería ser un tema del que despreocuparse si queremos que descansen bien como nosotros. La mayoría de camas acolchadas para el suelo acaban rotas por el uso (o mal uso) de nuestras mascotas, no garantizan un flujo de aire, sino que se concentra el calor (y en invierno el frío del suelo) y, además, al estar contra una superficie dura producen una presión sobre las articulaciones de tu perro. Por eso, la mejor solución es una cama elevada, con una colchoneta de calidad, que reduzca la presión sobre las articulaciones de tu mascota y le garantice un flujo de aire.

Si no habías oído hablar de esta solución, en Amazon está disponible y rebajada la más vendida con 55.889 opiniones positivas que la avalan. El tejido de esta colchoneta es de gran calidad, impermeable y resistente a arañazos. Además, la cama es cómoda y muy fácil de limpiar, así que no hay razón para no regalarle a tu perro un buen descanso, porque, además, ahora puede ser tuya por menos de 35 euros.

Mantiene a las mascotas a más de 19 centímetros del suelo. Amazon

Comodidad saludable

Como ya hemos nombrado desde Heraldo Shopping esta cama para mascotas elevada ayuda a mantener a tu perro, o gato, con una temperatura óptima y cómodo, al promover un mayor flujo de aire, y a reducir la presión sobre sus articulaciones. Así como evitar que en invierno duerman sobre el frío suelo.

Para limpiar esta colchoneta elevada te bastará con una toallita húmeda y no tendrás que preocuparte por el peso, porque la estructura y las varillas son muy resistentes a cualquier peso de un animal de compañía.

