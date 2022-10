Ana María Aldón confirma su ruptura con Ortega Cano: "Era imposible seguir así"

Los rumores de crisis de pareja de Ana María Aldón y José Ortega Cano que han circulado a lo largo del verano han quedado confirmados este domingo por boca de uno de los dos afectados. Ha sido Aldón la que ha confesado en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, presentado por Emma García, que su matrimonio con el torero hace tiempo que está roto, aunque ha sorprendido a todos explicando cómo continúan viviendo bajo el mismo techo.

"Estamos viviendo juntos y hablamos. Hemos tenido conversaciones, hay mucha cordialidad, respeto, cariño y un niño precioso. Somos cuatro personas en casa y comemos y cenamos juntos", ha explicado Aldón, 24 años más joven que el torero. Ha reconocido que aunque la situación no es la deseada, "es mejor de lo que teníamos, era imposible seguir así".

Parece que el hijo que ambos tienen en común es lo que les mantiene unidos, de momento. "No hacemos planes de pareja, pero sí hacemos planes con nuestro hijo. No me planteo dar un paso atrás, hacia adelante siempre. Vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno lleva su vida", ha zanjado ante los colaboradores del programa, a los que se ha sumado, que han quedado sorprendidos al conocer que "hace tiempo" que la pareja vive de esta manera.

Los rumores de separación entre la diseñadora y el viudo de Rocío Jurado habían circulado desde hace meses. La pareja se conoció en el año 2012 y celebraron su matrimonio el 27 de septiembre de 2018 en Sanlúcar de Barrameda, aunque se habían casado, ante notario, unos días antes en Zaragoza.

A principios del mes de septiembre se les pudo ver juntos en el primer día de colegio de su hijo, José María, de nueve años, mostrándose como una familia unida.