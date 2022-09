Tamara Falcó: "Hay mucho más de lo que se ha visto... Mi madre me dijo que había más vídeos"

Está en el ojo del huracán mediático desde hace unos días, pero Tamara Falcó no se esconde tras el anuncio de la ruptura de su compromiso con Íñigo Onieva por una infidelidad. Como cada jueves, esta semana no faltó a su cita en el programa 'El Hormiguero', donde comparte tertulia de actualidad con Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Y no tuvo reparos en contar al detalle cómo descubrió el engaño de su prometido y cómo ha vivido la ruptura desde entonces. La hija de Isabel Preysler reveló que fue precisamente su madre la que le hizo darse cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. "Hay mucho más de lo que se ha visto (en referencia a las imágenes que circulan de Onieva junto a otra mujer). Mi madre me dijo que había más vídeos", reconoció Tamara en directo en Antena 3.

.@Tamara_Falco_ nos cuenta todos los detalles de su ruptura con Iñigo Onieva. PARTE 1/3 #SuárezMorteEH pic.twitter.com/3lJf0JZVH7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2022

Pablo Motos le preguntó cómo empezó todo y la madrileña contó cómo el pasado jueves, precisamente al concluir 'El Hormiguero', fueron a la fiesta de inauguración del director de producción del programa, a la que acudió con Íñigo Onieva. Fue ahí donde tuvo conocimiento de que había un vídeo circulando por Whatsapp y redes sociales. "Pero Íñigo me dijo que era de 2019", afirmó la hija del Marqués de Griñón, que en ese momento no quiso darle mayor importancia al asunto. "Amor, este es un momento precioso, olvídate del vídeo y vamos a disfrutarlo", le dijo.

Sin embargo, en las horas siguientes fueron muchos los amigos y familiares que hicieron aumentar las sospechas sobre su novio. "A la mañana siguiente me llamó una amiga y me dijo si me importaba que quedáramos. Y yo pensé que habíamos quedado dos días después y que íbamos a estar todo el día juntas, así que le pregunté si era por un vídeo de Íñigo. Me dijo que sí, me mandó el vídeo y cuando lo vi me empecé a preocupar, pero la coartada de él seguía siendo que era de 2019. Mi madre también me llamó para advertirme de la que se estaba montando y cuando le dije que no se preocupara porque el vídeo era de 2019, me dijo que teníamos que decirlo. Y ahí fue cuando él lo defendió perfectamente delante de los medios", relató.

"Le dije que era una cuestión de tiempo, que si no era del 2019 iba a salir" y fue entonces, al parecer, cuando Onieva comenzó a reconocer los hechos. "Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, intenté meter todo en un bolso y vino una amiga a por mí. Me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo", explicó. Después, confirmó la ruptura públicamente borrando la foto de su compromiso en sus redes sociales.

.@Tamara_Falco_ nos cuenta todos los detalles de su ruptura con Iñigo Onieva. PARTE 2/3 #SuárezMorteEH pic.twitter.com/CvIx1RE1aL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2022

"Como no hay boda, ya tenéis el 17 de junio de 2023 libre", dijo entre risas este jueves a sus compañeros de programa intentando mantener el buen humor, a pesar de reconocer que no está viviendo unos días fáciles.

Tamara Falcó quiso agradecer las numerosas muestras de apoyo y de cariño que ha recibido estos días, en los que ha estado rodeada de amigos y familiares. Incluso reconoció que su hermano Enrique Iglesias le animó a pasar página cuanto antes: "Tengo un novio ruso para ti, me dijo", desveló entre risas.

.@Tamara_Falco_ nos cuenta todos los detalles de su ruptura con Iñigo Onieva. PARTE 3/3 #SuárezMorteEH pic.twitter.com/zbkmd9ymc7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2022

Sin embargo, Tamara, con fuertes convicciones religiosas, volvió a ponerse seria para reconocer que ha sido un alivio que esas imágenes salieran antes de su boda. "He descubierto con quién me iba a casar y me he librado", dijo la madrileña.

"No quiero dar pena, pero en mi familia lo de los divorcios y las separaciones ha sido muy complicado y yo decía que si no era el hombre para mí, que me lo quitaran. Lo que no sabía era que los planes de la Virgen eran quitármelo en televisión", subrayó.

Al ser preguntada por Nuria Roca por qué le ha dolido más: las imágenes de Onieva besando a otra mujer o la mentira que vino después, Tamara respondió que "iban unidas. Había una cosa muy importante que era que la relación tenía que ser basada en la confianza. Y cuando rompes la confianza, es como un espejo al que le has pegado un martillazo, que resulta imposible pegarlo".

Falcó descartó así perdonar la infidelidad y sobre este tema, Juan del Val intervino para sostener que el ser humano es infiel por naturaleza, pero que lo difícil es perdonar el dolor que una persona puede causar a otra con un engaño. Esto fue rebatido de inmediato por Tamara: "No acepto que digas que la infidelidad es lo más natural del mundo. No somos monos y podemos controlar nuestros impulsos", zanjó la madrileña.