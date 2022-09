Cinco domingos y cinco lunes en octubre: ¿suerte o depresión?

El de octubre de 2022 es un mes con cinco domingos y cinco lunes. Son días extraños en la semana; para mucha gente, el domingo es el día familiar, de relax absoluto, la excursión cercana o cualquier actividad al aire libre, si el tiempo acompaña. Para otros es el principio del fin, el avance de la semana laboral; las tardes dominicales tienen incluso fama de ser algo depresivas. En cuanto al lunes, también hay muchas personas que se lo toman con energía, y ponen en sus redes sociales aquello de ‘a por el lunes’, como si empezasen una aventura. Otros lo sufren, por lo lejos que está el fin de semana.

Los dos días han inspirado muchas canciones, de todo tipo de estilos y ánimos. Los domingos tienen una muy dura de U2, ‘Sunday Bloody Sunday’, que recuerda el episodio llamado ‘Domingo Sangriento’ en Irlanda del Norte hace ahora 50 años. También hay dos muy conocidas dedicadas a las mañanas dominicales y llamadas ‘Sunday Morning’: una de Nico y The Velvet Underground y otra de Maroon Five.

En cuanto a los lunes, también se pueden recordar otras dos bastante populares: una de The Boomtown Rats, el grupo de Bob Geldof, que organizó el ‘We Are The World’. La canción se llamaba ‘I Don’t Like Mondays’ y que cuenta lo pesados que se le hacían los lunes al compositor. También había otro de los 80, el grupo las Bangles, que cantaba al ‘Manic Monday’, una canción compuesta por Prince en la que uno de los versos decía ‘ojalá fuese domingo’.

Este mes de octubre tiene domingos el 2, 9, 16, 23 y 30. No es el único mes del año con esta coincidencia: ya ocurrió en julio. Los cinco domingos y cinco lunes son más raros, pero el de octubre no es el único mes del año 2022 en que esto ocurre, porque ya pasó en enero y mayo. Octubre trae una tercera oportunidad para elegir cómo se toman los domingos y los lunes, y para los zaragozanos puede resultar más fácil, ya que dos domingos y un lunes son parte de las Fiestas del Pilar.

También es un mes con luna llena de Cazador el día 9 y dos peculiaridades: habrá eclipse solar el día 25 de octubre que será parcialmente visible desde el hemisferio norte y dos perigeos (momento del ciclo mensual del satélite en el que la luna y la Tierra están más cercanas), el día 4, a las 19.02, con una distancia de 369.334 kilómetros, y el 19, a las 18.49, con 368.287 kilómetros.