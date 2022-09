Juan y Medio: "No eres mejor por ser líder de audiencia"

Sin abandonar Canal Sur, donde conduce 'La tarde, aquí y ahora' contribuyendo a que las personas mayores no se sientan solas, el presentador Juan y Medio (Lúcar, Almería, 59 años) regresa a la televisión nacional con 'Dúos increíbles', la nueva apuesta por la música en vivo que La 1 estrena esta noche a partir de las 22.45 horas.

El formato, que produce la cadena pública en colaboración con Ganga, une a ocho artistas consagrados con ocho jóvenes cantantes para formar dúos a ciegas con los que conquistar al público. Entre los participantes, Ana Belén, Antonio Carmona, Miguel Poveda, Sole Giménez, Antonio José o Nía. El comunicador andaluz, además, acaba de ser galardonado por la Academia de Televisión como mejor presentador autonómico.

¿Cómo está viviendo este regreso a la televisión nacional?

Está siendo bonito. Lo que valoro yo a estas alturas de mi vida es que me reencuentro con un montón de compañeros y amigos. Esta profesión tiene muchísima movilidad. La parte de la audiencia es ya, para mí, una cosa inabarcable, en la que yo no tengo ningún tipo de control. Me ilusioné con la gente que vuelvo a ver, luego me maravillé con la estructura del programa. Y tengo una repercusión nacional que pone más en valor lo que hago en Andalucía.

¿Qué le ha seducido de 'Dúos increíbles'?

Soy un músico frustrado. Toco percusión y mi vida durante muchos años fue la música, porque fui promotor de espectáculos durante veinte años. Estuve trabajando para Hombres G, recorriendo todo el mundo y haciendo conciertos. Ese gusanillo está ahí, y siempre que hay ocasión de estar cerca de la música, pues me encanta. Después, ese nivel de cantantes, desde Víctor Manuel hasta Ana Belén o Antonio José. Son gente a la que aprecio y conozco desde hace muchos años. Además, es un programa que promociona a los que empiezan.

Sin desvelar mucho, ¿qué dúo le ha sorprendido más sobre el escenario?

Los que más me sorprenden son los jóvenes. Te quedas pasmado del cuajo y la serenidad que tienen. La gente tiene un desparpajo y una tranquilidad de espíritu que no te lo puedes imaginar. No tengo grupo favorito, porque de repente Ainhoa Arteta interpreta una canción de Mecano, pero luego Ana Belén te canta una de Alaska. Asistes a una evolución de las canciones que un día te gusta más uno, pero al día siguiente otro.

Es un programa de música y no de búsqueda de nuevos talentos, algo más habitual en TV.

Pregunté si este programa era un 'talent show' y me dijeron que no, que el talento ya estaba sobre el escenario. Son gentes experimentadas y jóvenes que en las plataformas tienen sus seguidores, pero no podemos decir que son populares. Me gustó que solo actúan y ya está.

Durante estos últimos años en Canal Sur, ¿no había recibido ofertas para volver a la televisión nacional?

Todos los años me llaman. Es muy halagador. Siempre hay algún proyecto en TVE, Antena 3 o Telecinco en los que me dicen que habían pensado en mí. Yo soy muy feliz con mi programa en Andalucía, porque ayuda a gente que está sola y encuentra compañía. Eso es algo grandioso y es un programa que está hecho a mi medida. Somos líderes frente a otras cadenas nacionales y lo único que hacemos es hablar con personas mayores.

¿Nunca se ha planteado hacer una versión para toda España?

En Toledo, mi productora también lo hace con Ramón García para la televisión de Castilla-La Mancha. Hemos estado en numerosas ocasiones a puntito de hacerlo con otras autonómicas, pero en el último momento no ha salido. No soy partidario de que se haga un programa así en una televisión nacional, porque si tengo a una mujer de La Palma y a un hombre en Lugo, ¿cómo se van a unir estando tan lejos? Se puede hacer, pero es más complicado. En Galicia o en Aragón se podría realizar, por ejemplo, porque enseguida se conocerían en el plató o en sus casas.

¿Y en otros países se han interesado por el formato andaluz?

Hemos hecho pilotos para México y Francia incluso compró en su momento el formato. La gente está cada vez más sola y desamparada. En Canal Sur no tenemos fútbol ni 'realities' ni ficción, pero la cadena tiene un programa que le da compañía a sus mayores.

Después de tantos años, ¿ha cambiado el perfil de las personas que acuden al programa?

Se va notando el paso de los años. Ahora la gente tiene más calle y ha entrado en el mundo de las tecnologías. Las personas que vienen a nuestro plató ya no están tan limitadas por la moral absurda de entonces. Antes venían muy asustados y avergonzados, pensando que estaban haciendo algo malo. Pero ahora, sus vecinos le animan a que vayan al programa de Juan y Medio para buscar un compañero de vida. Esas dinámicas no existían antes.

¿Se viven las audiencias de una manera diferente estando en una cadena autonómica o en una de ámbito estatal?

Cuando ya llevas treinta años de carrera profesional, te das cuenta de que no eres mejor si eres líder de audiencia o eres peor si quedas en última posición. Siempre es mejor ser rentable y rendir lo máximo posible, pero no hasta el punto de que eso vaya a condicionar mi vida. Comprendo que unos días la competencia está más interesante, con contenidos a los que yo no tengo acceso. Hago mi programa y los espectadores encuentran en nosotros una distracción que no tienen otras cadenas.