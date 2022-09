Retroiluminación con tiras led: la solución de 11 euros para reducir la fatiga visual que provoca la exposición a las pantallas

Los españoles podemos llegar a pasar más de 11 horas frente a las pantallas. Trabajar frente al monitor, ver nuestras series favoritas en la tele o jugar a videojuegos son actividades que realizamos diariamente delante de estos dispositivos que emiten luz en espectro azul-violeta para que podamos verlas en las horas con más luz del día. La alta exposición a esta intensa iluminación que emiten las pantallas puede acarrear problemas oculares y fatiga visual si no contamos con otra fuente de luz ambiental que no sea la de estos dispositivos. Por eso es necesario contar con una luz indirecta en la habitación que no genere reflejos en la pantalla.

Hay marcas como Philips que, ya hace años, lanzó al mercado sus televisores con tecnología Ambilight que emiten luz desde los laterales del televisor para mejorar la experiencia de visionado y que además evitan tener otra lámpara encendida en casa. El problema es que estos dispositivos tienen un precio elevado. Claro, que hay soluciones alternativas ‘low cost’ para la tele o el monitor ‘gaming’ que pueden conseguir un resultado parecido sin que tengamos que cambiar nuestros dispositivos. Algunos modelos ‘smart’ se pueden controlar mediante el móvil y cambian de color según la música como estas tiras que hemos encontrado en Amazon desde 10,59 euros y en tres medidas diferentes.

Estas tiras led están entre las más vendidas de Amazon. Amazon

Razones para apostar por ellas

Este 'kit' de luces de Romwish cuenta con la etiqueta de Amazon's Choice y tiene más de 5.660 valoraciones en el ‘ecommerce’. Está disponible en tres medidas: 3, 4.5 y 10 metros. El modelo más corto incluye 90 luces led 5050 premium que pueden cortarse cada tres bombillas.

Estas luces led están controladas por una aplicación móvil capaz de crear un color único y su modo inteligente incluye un micrófono con sensibilidad incorporado para crear distintos ambientes que cambia al ritmo de la música.

Su instalación es muy sencilla ya que se trata de una tira flexible que permite doblarla con facilidad sin necesidad de cortar. Además, el tamaño de tres metros se adapta perfectamente a televisiones de 46 a 60 pulgadas.

