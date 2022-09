Si con la vuelta al cole han regresado los terrores nocturnos no dejes escapar las luces infantiles más vendidas de Amazon

Irse a la cama puede convertirse en una auténtica batalla campal en casa, porque los más pequeños nunca quieren ir a dormir, aunque tengan mucho sueño. Esto puede agravarse si añadimos los terrores nocturnos por los que los niños no quieren dormir solos. En muchas ocasiones, el verano y las vacaciones pueden hacer que estos miedos se reduzcan y nuestros hijos duerman mejor, pero, con la vuelta al cole es muy común que los terrores nocturnos regresen. Si en tu hogar pasa algo parecido, desde Heraldo Shopping queremos recomendarte un 'gadget' de mucha ayuda, que se convertirá en el mejor aliado contra las pesadillas.

Se trata de una luz quitamiedos, que, si sabes dónde buscar, no consumirá mucha energía y ayudará a que tus hijos se duerman más rápido y sin miedo. Podrás programar el tiempo que quieres que esté encendida y hay algunos modelos que tienen formas animadas o colores para que tus hijos les cojan más cariño. Desde Heraldo Shopping hemos escogido las más vendidas y mejor valoradas de Amazon para ayudarte.

-La más vendida de Amazon por menos de nueve euros. Esta sencilla luz quitamiedos tiene cinco niveles de brillo ajustables, un interruptor fácil de usar y tres modos de iluminación. Lo mejor es que es led y no parpadea, por lo que no se convertirá en una luz molesta y tiene sensor. Esto significa que cuando detecte que no hay luz se encenderá y cuando haya (por ejemplo, al amanecer) se apagará para no consumir.

Esta luz quitamiedos tiene 5 niveles de brillo y tres modos de iluminación. Amazon

-La lámpara infantil más 'cute'. Con forma de unicornio, control remoto y diferentes colores y modos para que se convierta en la lámpara favorita de tus hijos. Si prefieren otros animalitos, hay hasta seis modelos distintos y tienes la seguridad de que casi 3.000 opiniones avalan a esta lámpara infantil. En resumen, se trata de una luz quitamiedos que cambia de color con un mando a distancia y con sensor táctil. Hasta 10 intensidades distintas podemos poder e, incluso, cambiar el parpadeo o la transición de luz.

¡Con control remoto y diferentes colores! Amazon

-Un planetario con 45 modos distintos de luces para tener el universo entero en la habitación de los más pequeños. Si quieres dar un paso más allá puedes hacerte por solo 20 euros con un proyector de estrellas con el que, seguro, sueñan tus hijos. Tiene diferentes películas para cada noche, siendo las favoritas de los pequeños: el modo estrellas y luna o el mundo oceánico.

¡Con rotación 360 grados! Amazon

