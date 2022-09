Cómo hacer un armario cápsula este otoño: vestirse bien y con cabeza

La canción de Amaral ya no es pertinente: no quedan días de verano, pero si hacemos caso a la Aemet, sí que quedan de calor. Y, sin embargo, el cuerpo va pidiendo ya un cambio en el armario, esa actividad bianual a medio camino entre la pereza y la ilusión. Ilusión por reencontrarse con prendas olvidadas que se nos antojan como de estreno. Pereza por el desborde mental y físico de gestionar un montón de ropa que sabemos que no necesitamos o que nunca nos pondremos.

Por eso, la idea de un armario sostenible, no solo en términos de los materiales de fabricación, sino de cantidades, el concepto de un consumo más racional, se abre paso cada vez con más fuerza en el mundo de la moda, con especial pico en los cambios de temporada.

En los últimos tiempos ha resucitado el concepto del 'armario cápsula'. El término se le atribuye a Donna Karan, que en 1985 lanzó su primera colección en solitario después de 11 años trabajando para Anne Klein. La diseñadora se dio cuenta de que muchas mujeres "tenían problemas para combinar las prendas correctamente".

Así que propuso sus 'Seven Easy Pieces' (siete prendas fáciles) que, por cierto, no han sido siempre las mismas. Aunque nunca han faltado una camisa o camisetas blancas, un vestidito negro, una cazadora de cuero, un foulard o una falda wrap, por ejemplo.

Actualmente, la idea de Karan se ha ampliado notablemente. También en cuanto al número de prendas. En algunos 'manuales' para construir un armario cápsula se permiten hasta 40: entre prendas de arriba, prendas de abajo, prendas completas, zapatos y bolsos.

En esto del armario cápsula, cada maestrillo tiene su librillo, pero la idea que prevalece siempre es la misma: intentar obtener el mayor número y 'looks' posibles y para todo tipo de ambientes con el menor número de prendas posible.

Eso pasa por una selección de ropa que, además de ser básica, puedan combinarse entre ellas tanto para el día a día como para, incluso, darles un aire más sofisticado.

El objetivo final es que nuestro armario y la moda no nos compliquen la vida sino justo lo contrario.

En este sentido, la estilista Paula Amoretti explica que componer un armario de acuerdo a nuestros gustos y necesidades, sin perder sintonía con las modas y tendencias no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Y que, además, tiene tanto que ver con cuestiones objetivas como subjetivas e, incluso, emocionales.

La ropa que almacenamos dice mucho de nuestra personalidad y nuestra forma de estar en el mundo: cuáles son nuestros gustos, qué expectativas tenemos, cuál es nuestro verdadero estilo de vida o cómo gestionamos la compulsión o la frustración.

Para Amoretti, la tarea de cambiar el armario de cada temporada puede mejorar mucho si se aplican trucos no solo en el terreno del orden -"no todo es Mary Kondo", dice-, sino tratando de tomar conciencia de nosotros mismos.

Pautas para hacer un armario cápsula este otoño de 2022

La primera es casi un examen de conciencia y consiste en preguntarse qué ropa de la que tenemos nos representa en ese momento. La segunda, si bien está en la línea del armario cápsula, ensancha un poco el campo de juego ya que Amoretti prefiere hablar de armario de los tesoros que de fondo de armario. Está bien apostar por siete prendas fáciles, pero quizá no tengan que ser las mismas para todos.

Yendo a aspectos más prácticos, pero que en no pocas ocasiones tienen que ver también con los psicológico, la estilista aconseja guardar solo aquellas tallas que nos estén bien. Es importante no frustrarse. Asimismo, entre las pautas está la de quitar del campo visual aquellas prendas en duda. Solo las guardaremos si las echamos de menos. Igualmente recomienda no quedarse prendas incómodas y tampoco rotas ("jamás arreglaremos ese descosido", dice Paula).

Una vez seleccionadas las prendas, Amoretti recomienda ponerlas en el armario de manera que se vean todas. Y ayuda mucho a que el armario tenga siempre un aspecto ordenado tener todas las perchas iguales.