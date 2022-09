Proteger tu maletero de los pelos de tu mascota, de la suciedad o del polvo no es misión imposible si sabes cómo

Parece que no, pero los maleteros de los coches pueden dañarse o ensuciarse fácilmente si no los protegemos. Por ejemplo, al cargar y desplazar peso o equipaje de forma habitual, se raya y dañan muchas partes del maletero. Sin olvidarnos de que es una zona del vehículo que se llena de polvo fácilmente y no se limpia con tanta frecuencia como el resto del coche. Por otro lado, si viajamos con mascotas todavía se ensucia más debido a los pelos. Por eso, cuidar tu vehículo, y en especial el interior, es al mismo tiempo importante y sencillo. Solo necesitarás una funda protectora que le otorgue a tu mascota sensación de confort durante los trayectos en coche y proteja a la vez la tapicería y el maletero de tu perro o equipaje, por ejemplo.

Además, la mayoría de modelos son muy fáciles de instalar e incluyen bolsillos de almacenamiento extra que te serán muy útiles para guardar todas las cosas que necesita tu mascota como la correa, las bolsas de excrementos o los cuencos de agua y comida. Pero, ¿cómo elegir correctamente una funda protectora? Desde Heraldo Shopping queremos que escojas la mejor, por eso, te recomendamos la más vendida de Amazon de la marca KYG, la cual la avalan más de 5.380 opiniones positivas de usuarios que ya la han probado.

¡La mejor en cuanto a relación calidad-precio! Amazon

Por qué elegir este modelo

La primera razón por la que elegir este modelo es porque es muy fácil tanto de instalar como de desmontar. Gracias a las correas ajustables con doble velcro que posee esta funda protectora se puede acomodar a cada tipo de coche y maletero. Además, será igual de fácil retirarla cada vez que la quieras limpiar correctamente. Por otro lado, el material con el que está fabricado (tela oxford) resiste muy bien al rozamiento que puede dañar tu coche en la carga y descarga de material o equipaje. Además, esta tela está revestida con PVC, lo que le convierte en impermeable, ideal si viajamos con mascotas.

