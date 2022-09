Miki Nadal va a 'La Resistencia' y su compañero Juanma Castaño la lía

El zaragozano Miki Nadal acudió este martes al programa 'La Resistencia' junto al periodista deportivo Juanma Castaño para promocionar la segunda temporada de su programa de cocina en Movistar+, 'Cinco tenedores'. La curiosa pareja, surgida tras proclamarse ganadores de 'MasterChef Celebrity 6', pasaba un buen rato junto a David Broncano cuando el comunicador invitado metió la pata al admitir que no conocía el curso escolar en el que se encontraban sus hijos.

La confesión llegó cuando el mismo periodista contaba que uno de sus hijos, "muy fan de 'La Resistencia'", le pidió en un primer momento que no fuese al programa, y después "que no contestase a nada" con potencial de hacerse viral. Entonces Broncano, tras preguntar la edad del hijo de 15 años del periodista dijo que "irá a 4º de E. S. O.", una suposición que descolocó a Castaño: "Te lo juro por Dios, que me lio con los cursos estos".

Aunque, en Twitter no haya provocado risas, sino más bien todo lo contrario, el comentario generó la risa del público. Incluso uno de los espectadores gritó que el adolescente iba a 8º de EGB, y el periodista deportivo le dio la razón: "Claro, hará BUP, luego COU..". Afirmación que Miki Nadal corrigió de inmediato asegurando a su compañero que eso ya no existía.

La polémica ha llegado a las redes sociales tras una publicación del propio programa en la compartía el vídeo y, en su tono jocoso habitual, añadía: "Hijo de Juanma, si estás viendo esto, te mando un fuerte abrazo". Los usuarios de la red social han mostrado su indignación, y han calificado irónicamente al periodista como "El padre del año".

Las críticas no han quedado ahí y muchos internautas se han referido a las negativas anteriores sobre la campaña 'El hombre blandengue' del Ministerio de Igualdad. Otros han recordado una polémica anterior en la que el periodista declaró que un futbolista profesional no tenía que levantarse por la noche a atender a sus hijos, puesto que tenía que descansar.

Juanma Castaño no sabe a qué curso va su hijo.

Ahora seguid criticando la campaña de Irene Montero de "el hombre blandengue" sobre la corresponsabilidad que deben asumir los hombres en crianza, cuidados y tareas del hogarpic.twitter.com/L1q2vxi3y6 — Scarlett 🔻 (@Scarlett_GJ) September 21, 2022

2018: “Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos", Juanma Castaño.



Y los periodistas, por lo visto, no tienen que saber a qué curso van sus hijos (2022).



Si eres padre, o periodista, no seas como Juanma... Si eres persona, tampoco. https://t.co/PP6p5FkugZ — David de la Cruz (@ddelacruz7) September 21, 2022

Por supuesto, no ha faltado ni el humor, ni la hipérbole.