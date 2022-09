Cómo darle un aire nuevo al sofá y mantenerlo libre de manchas con esta funda de 14.600 valoraciones y 24 colores

No hay tarea doméstica más ingrata que limpiar la tapicería del sofá de manchas, cercos o migas. Lejos de sentirnos cómodos, nos sentamos con miedo de dejar alguna señal de nuestro paso aunque tengamos una aspiradora capaz de eliminar el polvo y los restos de comida. Y todo se complica un poco más si tenemos perro o gato porque los pelitos de nuestras mascotas son casi imposibles de eliminar a no ser que contemos con un cepillo específico para retirarlos. ¡Seguro que ya te has hecho con uno!

En Heraldo Shopping nos hemos puesto manos a la obra para buscar una solución que nos permita mantener las tapicerías en perfecto estado sin tener que estar constantemente preocupados y hemos encontrado la respuesta en Amazon. Se trata de una funda elástica ‘made in Spain’ que se ajusta perfectamente a las medidas del sofá y que, además de mantenerlo limpio, puede ayudarte a darle un aire nuevo al salón ahora que llega una nueva estación. Combina los tonos de la funda con cojines a juego y algún detalle novedoso a juego. Además, sea cual sea el color que busques, seguro que lo encuentras ya que la funda está disponible en 24 colores distintos: desde crudos, tostados, colores vivos y grises en varios tonos, y ¡solo por 28 euros!

Este modelo elástico 'made in Spain' se ajusta a la perfección a la forma del sofá. Amazon

Estas fundas Martina Home Túnez son elásticas y encajan fácilmente la forma del sofá sin arrugas ni holguras. Su tejido jacquard está elaborado en un 50% poliéster, 45% algodón y 5% elastómero y es de alta resistencia. Además, podrás lavarlas en la lavadora a 30 grados. En la web de Amazon, las hemos encontrado en medidas para sofás de una, dos, tres y cuatro plazas, sin ‘chaiselonge’ y cuentan con la etiqueta de producto más vendido de su categoría con más de 14.628 valoraciones. Además, su precio es de poco más de 28 euros, para que te animes a probarlas.

Elige el tamaño adecuado paso a paso

Si has decidido hacerte con una de estas fundas elásticas debes adquirir la medida que mejor se ajuste al tamaño de tu sofá. Para ello solo debes seguir estos sencillos pasos:

Mide el sofá de una esquina a otra.

Escoge la funda según el rango de medidas en el que se encuentra:

Una plaza: de 70 a 100 de largo. Dos plazas: de 120-170 de largo. Tres plazas: de 170 a 220 de largo. Cuatro plazas: de 220 a 260 de largo. Si tus medidas se acercan a la medida máxima, es recomendable elegir una medida más grande.



