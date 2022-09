Alberto Chicote anuncia que se ha casado

El cocinero Alberto Chicote sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que se ha casado con Inmaculada Núñez, su pareja desde hace casi dos décadas. El también presentador de ‘Pesadilla en la cocina’ publicaba una imagen en su perfil de Instagram que no deja lugar a dudas: las manos de los novios luciendo sus alianzas. "Pues Inmaculada y yo... Ya", escribió junto a la fotografía.

Al parecer, la pareja se conoció en el año 2004 cuando Chicote trabajaba en el conocido restaurante Nodo de Madrid, donde ella era jefa de sala. Desde entonces ambos han vivido de manera muy discreta su relación. Y su matrimonio ha pillado por sorpresa a más de uno.

El mensaje de Chicote se ha llenado de felicitaciones por parte de compañeros de profesión y amigos, así como de seguidores anónimos del cocinero. "¡Os queremos!", escribía el chef Paco Roncero. "Lo sabemos", respondía Chicote.

"¡Felicidades, súper pareja!", escribía Paula Echevarría al enterarse de la noticia, a la que también reaccionaba su pareja, Miguel Torres, que aprovechaba para felicitarles. Entre otros muchos amigos y compañeros escribía el humorista Florentino Fernández: "¡Sois lo más! ¡Vaya equipazo! ¡Dos grandes! ¡Muy grandes! ¡Os queremos mucho!".

La revista Hola recordaba unas declaraciones del cocinero en diciembre del año pasado en las que ya aseguraba que tenía ganas de pasar por el altar: "Me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado", se sinceraba durante su charla con Roberto Leal en el programa Fuera del mapa. Y al final, lo ha cumplido.