Un Barbour con 190 euros de ahorro: las emblemáticas cazadoras de la marca están rebajadas hasta el 40% en Primeriti

Encarar el otoño, y el posterior invierno, con las prendas adecuadas nos puede ahorrar malos ratos de frío, viento y lluvia. Porque, aunque no lo parezca, estos meteoros pronto harán acto de presencia tras este caluroso verano. Claro, que las prendas de calidad suponen una inversión que no siempre estamos dispuestos a realizar. A no ser que descubramos unas oferta tan irresistible que no la podamos dejar pasar.

Esto es lo que pasa con las prendas de la marca inglesa Barbour que ahora tienen hasta un 40% de rebaja en Primeriti, la web de descuentos de El Corte Inglés. La oferta termina en pocos días y las tallas y modelos están volando porque algunos de ellos tienen una rebaja de ¡hasta 190 euros!. Así que no te lo pienses mucho porque es una oportunidad única para hacerse, al mejor precio, con uno de estos clásicos que nunca pasan de moda. Sus icónicas cazadoras y abrigos no dejan pasar ni el agua ni el frío y, en su versión más tradicional, encerada y verde son parte del armario del mismísimo rey de Inglaterra, Carlos III. Pero las míticas chaquetas también se han renovado adoptando diseños y tejidos más modernos y 'looks' urbanos. Como este modelo que tiene un precio de 479 euros, pero que ahora puedes conseguir por solo 289.

Este modelo tiene un precio de más de 400 euros, pero solo cuesta 289 en Primeriti Primeriti

Pero las rebajas no se quedan aquí, también hemos encontrado un modelo más deportivo acolchado y en color negro con cierre de cremallera metálico por solo 179 euros.

Parka Barbour deportiva Primeriti

