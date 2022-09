En más de 10 colores y con una rebaja de hasta 50 euros: así es la cazadora de Helly Hansen para la lluvia

Tras un verano seco y caluroso en el que los ‘stocks’ de ventiladores se han agotado, parece que el tiempo nos da una tregua y septiembre arranca con temperaturas algo más bajas y chubascos. El huracán Daniel ha llegado desdibujado a Aragón, pero ha traído lluvias para regar todo el territorio en mayor o meno medida. Lo que supone que nuestro atuendo veraniego, sandalias incluidas, está dejando paso a prendas de entretiempo como los chubasqueros y las chaquetas porque, como reza el refrán: “aragonés prevenido vale por dos”.

Y es que todo armario que se precie cuenta con alguna prenda impermeable, un imprescindible contra los aguaceros, las tormentas y o el clásico sirimiri. Sin embargo, hacerse con una cazadora resistente al agua que combine protección y diseño no es tan fácil. Menos mal que hay marcas que nos ayudan a acertar como Helly Hansen: especializada en ropa de montaña, pero con una gran popularidad en el entorno urbano con modelos que unen confort y moda sport. Además, en Heraldo Shopping hemos encontrado en Amazon el modelo Dubliner, uno de los más vendidos de la marca, con una rebaja de hasta el 46%, según la talla. Está disponible en más de 10 colores y varios tamaños pero no pierdas el tiempo si te interesa porque algunas tallas están desapareciendo ya que cuentan con más de 50 euros de ahorro.

Este modelo en color verde es uno de los más rebajados. Amazon

La chaqueta impermeable Dubliner Jacket de Helly Hansen es uno de los modelos más versátiles de la marca porque aporta libertad de movimiento y protección tanto en nuestras rutas de senderismo como si buscamos una prenda más urbana para la ciudad. Su diseño incluye un gorro y un forro para mayor confort y comodidad y ahora tiene un descuento en Amazon que alcanza el 46%, (55 euros de ahorro) en algunos colores y tallas disponibles. Esta prenda está fabricada con un tejido impermeable y transpirable exclusivo: Helly Tech performance. Y tiene puños ajustables, dos bolsillos laterales, una capucha plegable y un forro ligero de secado rápido que es adecuado para climas tanto cálidos como fríos.

Si te quedas sin ella

Si lo has intentado pero al final no encuentras tu talla o el color que más te gusta no te desesperes porque hay otros modelos de esta marca que también tienen descuentos como el chubasquero Jacket Loke, un modelo algo más deportivo que el Dubliner pero también disponible en muchos colores diferentes que puedes conseguir desde 40 euros en Amazon. En Heraldo Shopping nos gusta este de color azul que puedes conseguir por 63 euros en la talla S.

Chubasquero de Helly Hansen. Amazon

