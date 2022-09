Los mejores memes tras el supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine

Harry Styles ha revolucionado las redes sociales en los últimos días. El cantante británico presentó el pasado lunes en el Festival de Venecia 'No te preocupes, querida' junto a la directora Olivia Wilde, su pareja – aunque acudieron al estreno por separado-, y la coprotagonista Florence Pugh, que reapareció en medio de rumores de desavenencias con Wilde y tras no acudir a la rueda de prensa de presentación de la película.

Cientos de jóvenes pasaron horas para poder ver al exintegrante de 'One Direction', que actuará en España en julio de 2023 en el marco de su gira 'Love On Tour'. Pero su presencia en la alfombra roja del famoso festival no ha sido el único motivo por el que Harry Styles se ha convertido en tendencia. Un vídeo en el que supuestamente el artista parece escupir a su compañero de reparto Chris Pine durante la gala, antes de volver a sentarse en su sitio, y la posterior reacción de este, se ha viralizado en las redes sociales, dando lugar a todo tipo de comentarios. Mientras unos internautas ven claramente que el escupitajo ha tenido lugar -a pesar de ello, a muchos de sus fans, parece no importarles demasiado -; otros, sin embargo, tienen dudas.

Y se está viralizando este vídeo donde Harry Styles, aparentemente, escupe sobre Chris Pine y este se da cuenta y solo ríe.



¿Pero que cojones ha pasado en ese set?#DontWorryDarling #Venezia79 pic.twitter.com/omNn6IucJi — 𝙿𝚊𝚗𝚍𝚎𝚖𝚘𝚗𝚒𝚘 (@AldoMartel) September 6, 2022

Tras la polémica, los representantes de ambos actores han negado el escupitajo. Este miércoles, el cantante abordó el tema con el humor y la ironía que le caracterizan durante su concierto en Nueva York: "Es maravilloso estar de vuelta en Nueva York. Fui muy rápido a Venecia para escupirle a Chris Pine. Pero no temáis, estamos de vuelta", dijo bromeando ante sus fans.

A pesar del intento de zanjar la polémica por ambas partes, el tema sigue dando que hablar en las redes que se han llenado de ingeniosos comentarios en los últimos días. A continuación recopilamos algunos de los mejores memes vistos en Twitter.

