'Amar es para siempre' llega con nuevos personajes y al inicio de la movida

La nueva temporada de la exitosa serie diaria de Antena 3 'Amar es para siempre' llegará el próximo 12 de septiembre con tramas renovadas situadas en 1981 -al inicio de la movida madrileña- y la incorporación de personajes nuevos como Melani Olivares, Jorge Bosch o Pepa Rus.

"Después de diez temporadas, hemos querido hacer cambios de formato, empezando por la cabecera, que la va a cantar Antonio José, hasta los decorados. Hemos doblado la grabación en exteriores. También hemos renovado toda la parte de cámaras, por lo que vamos a ver una realización distinta", ha explicado hoy en el FesTVal de Vitoria Jaume Banacolocha, productor ejecutivo de Diagonal TV.

Todos estos cambios traerán consigo ambientes renovados que trasportarán al espectador al 1981, el que se abordará en esta temporada once. "Es una responsabilidad también la que tenemos porque estamos contando parte de la historia de nuestro país. Este es un año en el que empieza la movida madrileña, y eso se va a reflejar en la serie", ha señalado Montse García, directora de ficción de Atresmedia TV.

En este sentido la actriz Itziar Miranda, Manolita en la serie, se ha mostrado entusiasmada y agradecida por las sorpresas del guion: "Cuando nos llegan los guiones, nosotros mismos nos enganchamos y nos preguntamos cómo pueden seguir con historias tan buenas. La de este año me tiene en shock. Es un lujo que nos sigan impresionando”, ha afirmado.

Además de los ya citados, Adriana Ubani, Daniel Cabrera, Ander Azurmendi, Paula Iwasaki, Carlos Serrano-Clarck, Antonio Durán ‘Morris’, Adelfa Calvo, Daniel Muriel y Toni Sevilla conforman la lista de incorporaciones para esta nueva temporada de 'Amar es para siempre'.

"El resto de compañeros nos han recibido de una manera espectacular, nos hemos sentido súper acogidos", ha dicho Bosch, quien interpreta a Ricardo Rodríguez.

Por su parte, Olivares ha querido destacar la "inmensa" labor que hace el equipo de esta serie diaria: "Me gustaría dar visibilidad, porque creo que no está valorado, al currazo que se meten todos los días desde hace 18 años. Es un trabajo que no está pagado, ya no solo por las horas de estudio, sino también de grabación e implicación", ha agradecido la actriz quien se mete en la piel de Nieves Sanabria.

Además, continuarán una temporada más dando vida a sus ya veteranos e icónicos personajes Itziar Miranda, Manuel Baqueiro, José Antonio Sayagués, Anabel Alonso, Iñaki Miramón, Ángeles Martín, entre otros. "Me siento muy afortunado de seguir un año más aquí, y no es para menos la verdad, porque la gente va alucinar con lo que viene", ha confesado Baqueiro.

Atresmedia también ha dado algunos detalles de la trama de la temporada, que arrancará en septiembre de 1981. Nieves Sanabria (Olivares), prima de Manolita, llega a Madrid desde Miami con su marido Ricardo (Bosch) y su hija Andrea (Ubani).

Ambas primas montarán un negocio llamado "Supermercados Sanabria". Mientras trabajan juntas, el lado oscuro de Nieves saldrá a la luz cuando descubra que su hija Andrea está envuelta en un asesinato. Nieves hará todo lo que esté en sus manos para que las pruebas señalen a Ciriaco (Cabrera), hijo de Manolita.