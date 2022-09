El despistado que llevas dentro adorará este 'gadget' inteligente capaz de encontrar las llaves o el móvil en segundos

Parafraseando a La Vecina Rubia: "Todos tenemos un amigo que nunca encuentra sus llaves, la cartera o el móvil; y si no lo tienes, es que eres tú". No hay nada más agotador que perder las llaves cuando vamos a salir de casa, o no encontrar el mando del televisor justo cuando íbamos a sentarnos a ver nuestra serie favorita tras un largo día de trabajo. Claro, que todos estos inconvenientes desaparecen si aprovechamos los avances tecnológicos que nos facilitan la vida.

Los móviles y las llaves son algunos de los objetos que más se extravían en casa junto con las gafas y los bolígrafos. Por eso hay despistados que viven en una búsqueda constante. Para ellos hemos encontrado la solución en Amazon: este llavero inteligente con conexión 'bluetooth' capaz de rastrear nuestros objetos perdidos en un radio de hasta 60 metros y que, además, nos indica su localización exacta gracias a su app móvil. Podrás colocarlo en el collar de tu mascota para saber en todo momento donde se encuentra o pulsar el botón para encontrar tu 'smartphone'. Este buscador de la marca Tile, una de las más reconocidas del mercado, está considerado una 'Amazon’s Choice' con casi 15.000 valoraciones. Y ahora puedes conseguirlo por 18,74 euros gracias a la rebaja del 25% en el gigante de las ventas 'online'.

Este modelo de Tile es uno de los más valorados de Amazon. Amazon

Por qué ha enamorado a los usuarios de Amazon

Este dispositivo lo tiene casi todo: encuentra objetos cercanos, pero también es capaz de localizar los que están lejos. Puedes usar la aplicación Tile cuando el dispositivo se encuentra dentro del alcance del sistema 'bluetooth'. Si, además, cuentas con un altavoz inteligente conectado a Alexa puedes pedírselo usando solo comandos de voz.

Si has extraviado el móvil, no te preocupes, presiona tres veces el botón que incluye el dispositivo Tile y harás que tu ‘smartphone’ suene incluso cuando está en modo silencioso.

Pero no solo esto: si necesitas ayuda para encontrar un objeto extraviado cualquier persona que lo encuentre escaneando en QR pude ponerse en contacto contigo.

Además, este dispositivo es resistente al agua y su batería, que no es reemplazable, puede durar hasta 3 años. Se trata de un 'gadget' muy práctico que te ahorrará mucho tiempo y disgustos.

