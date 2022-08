Muere el director teatral catalán Joan Ollé

El director teatral catalán Joan Ollé ha fallecido este martes a los 66 años de un infarto, han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

Ollé (Barcelona, 1955) se inició como director de escena con los montajes de 'Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos' y 'Nocturn per acordió', dos espectáculos a partir de textos de Joan Salvat-Papasseit de la compañía Dagoll Dagom.

Fue profesor del Instituto del Teatro de Barcelona y director del Sitges Teatre Internacional-Creació Contemporània (SITC) entre 1992 y 2001.