Muere Charlie, el famoso tiktoker que relataba con humor su día a día como enfermo de cáncer

El humor era su seña de identidad y no lo perdió hasta el final. Charlie, el alicantino que se hizo famoso en las redes por narrar su día a día con cáncer, ha muerto a los 20 años a causa de esta enfermedad. El joven fue diagnosticado de un sarcoma de Ewing en 2018 y aunque consiguió ganar la batalla, una metástasis le hizo recaer.

Sus últimos meses no han sido fáciles, tal y como el propio tiktoker relató en su canal de Tiktok, donde le seguían más de contó a sus más de 3,3 millones de seguidores. El pasado 1 de agosto, tras unos días desaparecido de las redes, publicó un vídeo desde el hospital en el que reconocía que “las estaba que pasando muy canutas. He tenido un fecaloma, con unos dolores de tripa increíblemente grandes. No tenía ganas ni de coger el móvil". A pesar de ello, continuó compartiendo contenidos en sus redes, sin perder nunca la sonrisa, tal y como demuestra el vídeo con el que este lunes se dio a conocer su fallecimiento. Una publicación que ha entristecido enormemente a sus seguidores.

Su muerte se ha convertido este martes en ‘trending topic’ y está llenando las redes sociales de condolencias y mensajes de despedida tanto de personas anónimas como de conocidos ‘influencers’ como los aragoneses Teresa Sanz o Luc Loren, quien escribió en su publicación "Corazón encogido. Descansa en paz Charlie".

A lo largo de su larga enfermedad, Charlie siempre siempre estuvo acompañado de su novia, la también influencer Lanenah, quien se ha despedido de él públicamente con un emotivo texto: “Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos”.

El sarcoma de Ewing también se llevó la vida del hijo de Ana Obregón. Se trata de un tipo de sarcoma óseo o de tejidos blandos que afecta fundamentalmente a niños y jóvenes, según explica la Asociación Española de Afectados por Sarcomas (AEAS). Se trata de por sí de una enfermedad rara ya que representa el 1% de los tumores malignos.