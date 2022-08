Youtube cancela el canal de Borja Escalona tras pretender comer gratis y amenazar con cobrar 2.500 euros a un local en Vigo

No son pocos los casos de ‘influencers’ que intentan comer en un restaurante o pasar una noche gratis en un hotel a cambio de contenido en sus redes sociales. En ocasiones, las respuestas de los establecimientos se han hecho virales, dejando en evidencia a los creadores de contenido. Un hotel en Dublín (Irlanda) llegó incluso a vetar la entrada a todos los 'influencers' después de que una 'youtuber' le propusiera alojarse en su hotel con su novio no solo sin abonar nada, sino además percibiendo 100 euros, lo que hizo estallar al propietario contra la internauta a través de una incendiaria publicación en Facebook.

El caso más reciente en España está protagonizado por el ‘youtuber’ Borja Escalona, que ha ido mucho más allá, ya que tras exigir no pagar, llegó a amenazar con cobrar 2.500 al local como se puede ver en un vídeo que fue retransmitido en directo en sus redes sociales y que ha sido duramente criticado por los internautas. Una repercusión que ha derivado en que Yotube cancele su canal, donde tenía en torno a 35.000 suscriptores.

En las imágenes se puede ver cómo Escalona, que presumía ante sus seguidores de que podía comer gratis, entra en A Tapa do Barril de Vigo. Mientras degusta una de las empanadillas que se ofrecen en el local, la camarera del establecimiento le exige el pago de la misma (2,30 euros). Y es ahí cuando empieza la polémica. “¿Qué te tengo que pagar? Cuando te he dicho que yo solo como cosas gratis, me refería a esto”, le reprocha a la camarera. “Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que acabamos de hacer. Te va a salir un pelín más caro”, añade en actitud chulesca. Tras abonar el precio indicado, Escalona amenaza a la camarera con pasarle al local una factura de 2.500 por la publicidad.

El mundo irá mejor el día que arresten a este tipo de seres.



Borja Escalona lleva “viviendo por la face” desde hace mucho tiempo, y encima siempre saca el tono amenazante a relucir.



Chapó por la camarera que le plantó cara. Chapó.pic.twitter.com/qWtFFvVRrj — M 📺 (@casasola_89) August 13, 2022

Tras lo ocurrido, el 'youtuber' apareció en un vídeo pidiendo disculpas entre sollozos. "Perdonadme por haber estado desaparecido unos días, pero os podéis imaginar cómo ha sido el vendaval de odio que he recibido y no estaba preparado para todo esto que se me ha venido y se me está haciendo un poquito complicado", confiesa.

"El otro día fui a cenar a un bar con mi mujer cuando llegamos a Madrid y el gerente del bar nos echó. Nos dijo que no quería indeseables en su local y que antes de que pidiera que pusiera reseñas que me las metiera por el cu…", relata como una de las represalias que dice haber sufrido. Y añade: "He tenido que cerrar redes sociales, me he quitado Twitter, no he podido salir de casa, no me han dejado ir al gimnasio, me han devuelto el dinero de la cuota mensual…", explica.

Y aunque Escalona pide disculpas "a todo aquel que se haya sentido ofendido, España en general y, sobre todo, a la gente de A Tapa do Barril", atribuye la "desproporcionada cantidad de odio y de ‘bullying’” que está recibiendo al “problema que tiene España” .

Esperad, que ahora es culpa de los demás 👍 pic.twitter.com/nPrXmdmfpD — Bernat Castro ⭐ (@Berlustinho) August 15, 2022

Sus disculpas que no le han valido de nada a este ‘youtuber’, conocido por sus vídeos que generan controversia -algunos usuarios han rescatado otros vídeos suyos en los que se enfrenta a otros trabajadores-. Hace tan solo unos días se vio envuelto en otra polémica tras colarse en varios estadios de fútbol del norte de España y mostrarlo en su canal, por lo que acabó siendo denunciado por la Real Sociedad.

NOTICIAS RELACIONADAS La ingeniosa respuesta a un comensal se convierte en un elogio viral a su restaurante

Por su parte, desde A Tapa do Barril publicaron en sus redes sociales un comunicado en el que reconocían que tras lo ocurrido con el ‘youtuber’ recibieron “decenas de puntuaciones negativas en nuestro perfil de Google (personas que nunca han comido ni una de nuestras empanadillas) y llamadas a nuestro negocio insultando a nuestro equipo”.

“Desde aquí, queremos dar las gracias a todos los mensajes de cariño que estamos recibiendo y también, alertar del uso que ciertas personas están extendiendo a través de las redes sociales: mensajes y discursos desde el odio y la violencia, desde la falta de respeto y el “todo vale” por el click”.

El post se llenó enseguida de mensajes de apoyo y ánimo a este local que este año cumple 50 años.