Antonio Pagudo: "En la vida hay que ser león por fuera y huevón por dentro"

Aún le cuesta caminar por la calle y reprimir las ganas de girarse cuando le llaman Javi. Marido de Lola, yerno de Fermín y uno más en el grupo de leones con alma de huevones, lo que ahora se avecina para Antonio Pagudo es el cambio de registro. Lo hace con 'Por los pelos', la nueva película de Nacho G. Velilla, rey Midas de la comedia que no lo ha convertido en oro... ¡sino en calvo!

-Nunca pensé que iba a entrevistarle por esto...

-Es un sueño hecho realidad. A algunos actores nos gustan las locuras de transformarnos y cuanto más lejos de lo que somos, mejor. Después de tanto tiempo metido en un papel con una característica tan potente, ser calvo ha sido un regalo.

-Confiese, el regalo es su pelazo.

-Sí, ya me lo dijo Imanol Arias cuando estuve en 'Cuéntame': «Ese pelo y ese bigote te van a ayudar mucho». Pensaba que era un vacile, pero con el tiempo me he dado cuenta de que es verdad.

-¿Cómo entrenó la desesperación que siente un calvo?

-Uy, es que realmente la sentí en mis carnes. Yo era un calvo 'fake', pero cuando salía a la calle las miradas cambiaban. Recuerdo un día, en un descanso del rodaje, que salí con Amaia Salamanca a tomarme un café y vi a unas chicas que me miraban. Pensaba que me habían reconocido, pero lo que comentaban era que cómo podía estar ese pibón con un tío como yo. Ahí caí en que no tener pelo te machaca.

-¿Y no machaca haber sido el 'pelocho' de la tele?

-La verdad es que no ha sido una carga, era un elemento diferenciador que servía para ubicarte con el espectador. Luego yo en mi vida hago lo que me da la gana.

-Entiendo que eso pasa por unas buenas tijeras...

-Claro, cuando terminaba la temporada me daba un buen corte y me convertía en la persona que he sido siempre, porque nunca he tenido el pelo tan largo. Era algo que no se llevaba en los chicos, y además yo en el proceso me convertía en Mafalda y se burlaban de mí (risas).

-Ya sé que calvo no, pero seguro que tiene otros complejos.

-Claro, y además varían con los años. Hay dos formas de afrontarlo: callarlos para siempre o airearlos para que todo el mundo los sepa y que se vaya el miedo.

-¿Y usted en qué grupo está?

-Yo aún en el primero, así que no me preguntes (risas).

-Dígame entonces si se gira por la calle cuando le llaman Javi.

-¡Tengo que hacer un esfuerzo! Yo escucho Javi y automáticamente me dan ganas de girarme, pero me contengo porque si no entro ya en un bucle infernal.

-¿Y el Antonio real es más león o huevón?

-Yo siempre digo que hay que ser león por fuera y huevón por dentro. Es cortito pensar solo en uno, como hacíamos en la serie.

-En un escenario asfixiante de corrección política, ¿cómo consiguieron que no se la cerraran?

-Creo que es el amparo de la comedia, pero como artista creo que tenemos que evolucionar y darle una vuelta al humor. La sociedad ha cambiado y ya no hacen gracia ciertas cosas.

-¿Dejó que la vieran sus hijos?

-No, en su día no. Ahora tienen 12 y 14 años y sería un buen momento, pero antes me daba cosa que mezclaran. Eso sí, ahora en Tik Tok les llegan trozos de la serie constantemente.

-¿Sigue haciendo nudismo?

-No, aquello fue en una época en la que íbamos a Vera (Almería) y teníamos mucha relación con ese estilo de vida, tuve una casa en una urbanización naturista... pero cuando la cosa empezó a cambiar dejó de tener sentido.

-¿Piensa mucho en qué hubiera sido de su vida si hubiera heredado el taller de su padre?

-Pues sí que lo pienso. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que no es negativo. Me imagino una vida tranquila y resuelta, porque esto del artisteo es muy inestable. Hay veces que echas de menos una vida normalita y segura.

-Uno de sus referentes es Chaplin. Dígame, ¿la cosa está como para no hablar?

-Es que no hablar también sirve para contar muchas cosas.