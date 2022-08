Fergie compra una mansión e indigna a una amiga que le perdonó una deuda

Isabelle de Rouvre, una ricachona francesa muy conocida en su país por sus romances con magnates, se ha enterado de que Sarah Ferguson ha adquirido un casoplón de casi 6 millones de euros y ha reaccionado en plan: «¿Peeerdonaaaa?». Porque a ella Fergie le confesó que andaba muy justita de dinero. Tanto que Isabelle se conmovió y acabó perdonándoles, a Sarah y al príncipe Andrés, nada menos que cuatro millones de euros cuando les vendió su chalet en Suiza.

Rouvre, de 76 años, no sale de su asombro y ha concedido una entrevista al ‘Sunday Times’ en la que se declara muy molesta con la noticia de que la duquesa de York acaba de convertirse en propietaria de una lujosa mansión en el exclusivo barrio londinense de Mayfair, a poca distancia de Buckingham Palace. «Es simplemente increíble», protesta la millonaria francesa.

Durante algunos años, Sarah y Andrés le alquilaron a Isabelle su estupenda propiedad en la localidad de Verbier, enclave de los Alpes suizos lleno de pistas rojas y negras que está considerado un auténtico paraíso del esquí. El tercer hijo de la reina de Inglaterra, así como su mujer y sus hijas, se encariñaron tanto con el chalet que en 2014 decidieron comprarlo. Y ahí empezó el problema... Rouvre, que tenía en gran estima a los duques de York, y además adoraba a sus hijas Eugenia y Beatriz, aceptó encantada. «Estaba contenta de que esa casa en la que tenía tan buenos recuerdos pasara a manos de unos buenos amigos».

La venta se fijó en 18 millones de euros. Pero Fergie y Andrés no llegaron a pagar todo el montante. Dejaron a deber siete millones y medio, cuyo plazo expiraba a finales de 2019. «Mi clienta está muy decepcionada y furiosa. No podía imaginarse que gente de esa categoría no sería capaz de pagar sus deudas», declaró por entonces el abogado de la expropietaria a ‘The Telegraph’. Rouvre incluso llevó el asunto a los tribunales. En 2020 demándó a los York, sin embargo, el año pasado decidió perdonarles cuatro millones de los siete y medio que le debían, por lástima... «Pensaba que no tenían dinero y creí que él iría a la cárcel en Estados Unidos (por un presunto delito de violación que se zanjó con un acuerdo extrajudicial), por lo que preferí quedarme con lo que me ofrecieron», aclaró Isabelle de Rouvre.