Eric Jiménez: "La canción del verano me parece espeluznante"

Por donde pasan, arrasan. Los Planetas, el grupo de pop de Granada, revienta los festivales de verano. En la batería, se sienta Eric Jiménez, histriónico y sentimental, todo un autodidacta. «A los 14 ya grabé el primer disco. Consideré que para tener un grupo punk no necesitaba el graduado escolar».

-¿Cuál es su última locura?

-Estreno una película el año que viene: 'La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric' (y se parte de risa). Es un documental sobre mis dos libros, '4 millones de golpes' y 'Viaje al centro de mi cerebro'. Sale lo salvaje y lo doméstico.

-Seguro que trama algo más.

-Sí. Tengo una gran gira con Los Planetas en la que vamos a México, Argentina, Brasil, Chile. Son grandes festivales con Björk, Nick Cave, Artic Monkeys. como cabezas de cartel. También saco con Lagartija Nick (su otro grupo) un disco dedicado a Buñuel y saldremos de gira. Aparte, me han propuesto llevar al teatro un monólogo basado en los dos libros. Es un proyecto muy bonito que tengo muchas ganas de hacer porque me encanta el contacto directo con el público. Depende de la agenda, pero tarde o temprano lo haremos.

-¿Tiene algún hueco este verano?

-Este verano no paro. Hasta Navidad tengo todos los findes ocupados. Está siendo un verano espectacular, pero creo que viene una crisis bastante gorda, y como todo el mundo sabe, lo primero que se va al garete es lo que yo hago.

-¿Va a tomar vacaciones?

-No. Para mí las vacaciones es no hacer absolutamente nada. Así que con la pandemia ya las tuve, que fue una sensación estupenda. Porque lo que más le gusta a uno es rascarse la barriga, y que te obliguen. Es maravilloso.

-¿Qué es lo que más le gusta del verano? ¿Y lo que menos?

-Lo clásico. Un helado, los baños en la playa, el amanecer y el atardecer. Lo que menos me gusta es la masificación y usurpación de las playas de lo que yo llamo 'los profesionales', que van con artilugios e invaden el terreno de una manera tremenda con premeditación y alevosía y poniendo música como si la playa fuera suya. Admitiría el garrote vil en estos casos. Ajusticiaría en los Peñones de Almuñécar a todos estos conquistadores y las sandías y melones y filetes empanados los donaría al Banco de Alimentos.

-Tiene un bar restaurante y museo en Granada. Con tapas y carta. La gastronomía está en alza. ¿Cuáles son sus recomendaciones?

-Generalmente me gusta el menú infantil. Tengo tan mal gusto que no me gusta nada de lo que vendo en el bar. Recomendaría los rollitos crujientes de lomo, miel y mostaza, porque a mí no me gustan.

-¿Y su plato favorito?

-Huevos fritos con patatas sin tonterías. Pero sin un puto brócoli adornado con hilos de zanahoria. No me fastidies el plato. De hecho, los huevos rotos ya los están fastidiando.

-¿Un sueño que te gustaría cumplir este verano?

-(Se lo piensa). Para mí es un sueño tener trabajo todo el verano. Así que el sueño se ha cumplido.

-Recomiende algo de música.

-Desde hace tiempo me escriben para que diga mis listas de lo que he escuchado durante el año. La última lista fue Pocoyó y Baby Einstein, porque he sido padre. Así que me salió maravillosa.

-No puedo resistirme, ¿la canción del verano?

-La canción del verano me parece espeluznante. No he visto algo más hortera, ordinario y chabacano en mi vida.