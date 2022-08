Metamorfosis floral

Todo el mundo sabe que las pipas vienen de los girasoles, pero poco más. En una de sus salidas fotográficas, a David Talens Perales le fascinó "la transición entre las pipas maduras y las que todavía contenían la flor completa. Además, me pareció un excelente ejemplo para explicar que el girasol no es una sola flor, sino un conjunto de flores agrupadas; solo las periféricas aparecen modificadas formando lo que vemos como ‘pétalos’". Cuando las inflorescencias del girasol son polinizadas, se convierten en frutos (pipas), pero el proceso no ocurre en todas a la vez. Por eso es fácil encontrar girasoles como el de la imagen, con una zona en la que las pipas ya están casi maduras y otra en donde todavía se pueden ver las flores.

Esta fotografía, premio Fotciencia en la modalidad Alimentación y nutrición, se clasificaría en la categoría de macro o fotografía de aproximación. "La principal dificultad de este tipo de fotografía es que la mayoría de detalles queden a foco en la foto y, por otro lado, la dificultad de conseguir una composición atractiva –explica–. Al estar en el campo, y sin trípode, cualquier movimiento por el viento o mío puede echar al traste la foto. En este caso tuve también algo de suerte y mucha paciencia hasta conseguir la toma tal y como la concebí en mi cabeza".

Doctor en Biotecnología y licenciado en Biología, Talens es actualmente profesor de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir e investigador en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (CSIC). La afición por la fotografía "es mi válvula de escape", a través de la que saca el perfil de biólogo de campo, lejos del día a día entre tubos de ensayo. "Salgo a la naturaleza para intentar capturar a través del sensor de mi cámara insectos, aves, paisajes, amaneceres… -señala-. Siempre intento que mis fotos vayan acompañadas de alguna curiosidad, explicación, aclaración… para que el espectador, además de disfrutar con la imagen, pueda acostarse conociendo un poco más el mundo que le rodea".

Además de metamorfosis florales, mascarillas FFP2, hojas de olivo, mixomicetos, campos magnéticos, girasoles, estrellas y circuitos integrados protagonizaron las imágenes seleccionadas en la 18 edición del certamen Fotciencia. Esta iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que cuenta con la colaboración de la Fundación Jesús Serra, dedica modalidades específicas a la microfotografía, la agricultura sostenible, la alimentación y la educación. Imágenes impactantes para despertar la curiosidad y acabar descubriendo un nuevo ángulo de la ciencia.