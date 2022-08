Inventos que sí necesitamos: una mopa con base plegable para limpiar en una pasada el suelo y los rodapiés

Limpiar la c asa no solo nos suele dar pereza, sino que, además, es muy difícil. Pocos dispositivos hay, de hecho, que cubra todas nuestras necesidades, aunque la labor para la que han sido diseñados la cumplan de maravilla. Y si no que se lo digan a los robots aspiradores que, por méritos propios, se han ganado el corazón de los usuarios aunque, cuando toque eliminar el polvo del techo, no nos sean de gran ayuda. Y esta zona de la casa no es la única que ofrece dificultades: los rodapiés son uno de los elementos que más desapercibidos pasan y que más tiempo exigen para quitar por completo toda la suciedad que tienen a acumularse en ellos.

En permanente contacto con el suelo, estas maderas protegen el final de la pared para que no se manche. Una labor muy importante que, sin embargo, puede dejar de cumplirse si no incluimos su limpieza en la organización semanal. Y aunque parezca mentira, no hace falta irse al suelo para repasar una por una las franjas que lo componen. ¿Sabes que hay modelos que doblan su base a la mitad para adaptarse a estos recovecos? Nuestro favorito está en Aliexpress y cuesta menos de 40 euros.

La mopa plegable de Aliexpress. Aliexpress

Me la llevo por...

Incluyendo un cubo en su compra para que podamos estrenar la mopa nada más recibirla (asegurándonos, además, de que la base entra a la perfección por la abertura), este modelo a la venta en Aliexpress destaca por tener un diseño cuidado y bonito que cuenta con la base dividida adaptable. El paño es de micro fibra, para que atrape mejor las partículas de suciedad, y tiene un diámetro de 24 centímetros que nos ayudará a cubrir superficies grandes en el menor tiempo posible. Además, es fácil de lavar después de haberla usado para que siempre esté en el mejor estado para garantizar una limpieza efectiva.

Del mismo modo, cabe reseñar que, por el momento, esta mopa solo cuenta con dos valoraciones, pero en ambas le han otorgado la máxima puntuación: cinco estrellas doradas; también con ocho ventas en el momento de la redacción de esta noticia. ¿Te animas a probarlo y descubrir qué bien conciba con el resto de tu batallón de limpieza para tener una casa más limpia?

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Aliexpress y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.