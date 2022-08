El Gobierno prohíbe el tiro al pichón y promete reconvertir los zoos

La Ley de Derechos Animales sale adelante en el Consejo de Ministros con el fin de "poner fin al maltrato, abandono y sacrificio de los animales". Unas horas antes, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunciaba la aprobación del marco legal, impulsado por Unidas Podemos, para "acabar con la impunidad de los maltratadores de animales" y prácticas "fuera del sentido común de nuestra sociedad", como el tiro al pichón y la pelea de gallos. La ley también menciona el "tiro a tubo", donde se suelen lanzar codornices vivas desde unos morteros.

La conocida como 'ley de bienestar animal' desarrolla medidas como la identificación de "todos los animales de compañía", la obligación de que los criadores estén en un registro oficial mientras los propietarios deben hacer un curso de formación, la imposibilidad de comerciar con perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas (ni siquiera se podrán exhibir al público con otros fines comerciales) o de vender mascotas por internet.

Se prohíbe el sacrificio "por cuestiones de ubicación, edad o espacio de instalaciones" pero sí se permite por "motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública", lo que deja algunas puertas abiertas, como la posibilidad del control de especies, como las invasoras o asilvestradas, que pueden significar una amenaza para las especies autóctonas, como habían denunciado los científicos, particularmente los que trabajan en espacios protegidos.

La ley, que ahora empieza su trámite en el Congreso, también impide dejar animales sueltos en parques nacionales y otros lugares públicos y privados, utilizar ejemplares de fauna silvestre en espectáculos circenses, ejercer la mendicidad con animales, alimentarlos con vísceras o cadáveres, y dejar orines y excrementos en "lugares de paso habitual de otras personas, como fachadas, puertas o entradas a establecimientos". Se recomienda limpiar con productos biodegradables.

Zoos y delfinarios

Entre las medidas que anunció Belarra en su presentación de redes sociales estaba la transformación de los zoos. "Vamos a reconvertir los zoológicos y delfinarios en lugares para la conservación de especies", decía la ministra, para que "nuestros hijos e hijas aprendan que nuestra labor es cuidarlos y protegerlos". Sin embargo, esta medida estrella que obligaría a prohibir los zoos tal como se conocen hasta ahora para llevar a cabo esa "reconversión" no se encuentra en la ley de 72 páginas.

Se confirma también que todo lo que tiene que ver con los toros, tanto las corridas como otros espectáculos, queda excluido de la regulación sobre derechos animales y maltrato animal. Pero sí se prohíben los "animales salvajes" en los circos y el maltrato "a todos los animales vertebrados", un nuevo concepto en la legislación, que amplía la protección a "los animales en libertad y silvestres". En el anteproyecto se menciona específicamente a los jabalíes.

Tres años de prisión

Se establece además la reforma del Código Penal, para endurecer las penas por maltrato animal, que puede llegar hasta los dos años, si el ejemplar muere; y hasta los tres años, si concurre más de un agravante.

Se consideran infracciones "muy graves" el sacrificio de animales no autorizado, la muerte asistida de animales con medios inadecuados, el adiestramiento y uso de animales para peleas y riñas, el consumo humano de animales de compañía, "dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en esta ley", la cría y comercio no autorizado, el uso de animales en actividades prohibidas, "en particular en actividades culturales y festivas, en atracciones mecánicas, carruseles de feria, así como el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses". Los dueños de perros tienen dos años para hacer el curso de formación".