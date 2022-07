Mercedes Milá: "del escándalo sale la luz, para mí es una palabra positiva"

Entrevistar a Mercedes Milá, la entrevistadora por excelencia... "En qué fregado me he metido", me digo a mí misma. Y a esa voz interior se suman las de mis conocidos, siempre prestos a 'ayudar': que si "parece que tiene genio", que si "es un peligro porque dijo por la tele que le mola mear en la ducha y se quedó tan ancha", que si "ya verás como te pases"... ¡Basta! Tengo la satisfacción de iniciar esta entrevista diciéndole a toda esa gente una cosa: la Milá (que ahora presenta en Movistar Plus+ 'Milá vs Milá', con perdón por tanta redundancia) es risueña, amabilísima y... ¡dulce! ¿Es que esa espontaneidad algo brutal que la ha hecho famosa no existe? Existe, vaya que sí. Veamos...

Me impone un poco usted. Como dicen que no tiene pelos en la lengua...

¡Si yo me callo muchísimo! No voy por ahí en plan 'lo digo todo'. Eso sí, soy muy clarita.

Malos tiempos para ser clarita, ¿no?

A mí me ha ido bien así. Cuando la gente ve que no te escondes, te lo valora mucho. No me gustan los cuentos. ¡Los cuentos, para la literatura!

La gente de mi entorno me dice a menudo que hay que tener un poquito de filtro.

Mi madre me lo decía a mí, pero de otra manera: 'No tienes medida'...

Más información La nieta mayor de Biden se casará en la Casa Blanca

¿Ha sido alguna vez grosera con un entrevistado?

No he sido grosera jamás, incorrecta sí.

Cuente, cuente...

En el año 77, junto a Isabel Tenaille, entrevisté a Dewi Sukarno para el programa 'Dos por dos', esa señora que tenía como tropecientos pares de zapatos y que representaba el glamur y tal. Yo tenía 26 años y le pregunté si cobraba por asistir a fiestas y... ¡qué cara de terror! Ja, ja, ja...

Le gusta escandalizar.

Ahora es difícil. Pero del escándalo sale la luz. Escándalo para mí es una palabra positiva, además de una gran canción. Significa investigación...

¿Qué sabe ahora que no sabía cuando empezó su carrera?

Que la insistencia, la paciencia y la documentación son claves.

¿Algún entrevistado le ha sorprendido para bien o para mal?

Estoy tan agradecida a todos por atenderme que nunca me pronuncio en ninguno de los dos sentidos.

Más información Los mosaicos del baptisterio de San Juan de Florencia recuperan su esplendor

Pero, ¿una buena entrevista quién la hace, el entrevistador o el entrevistado?

Es un juego a dos.

Tanta intensidad en sus entrevistas... ¿Nunca se ha enamorado un poquito de algún entrevistado?

Soy una persona muy fiel. Cuando más entrevistaba estaba con el que fue mi pareja durante veinte años. Y yo, cuando estoy emparejada, no me enamoro de nadie más, no cabe nadie más en mi cabeza.

El flirteo delante de las cámaras con Aute o con Miguel Bosé... ¿era todo fingimiento? Siempre creí que, al apagarse el pilotito rojo...

Nooo, me 'enamoré', así entre comillas, de Miguel Bosé, que ya le he entrevistado ocho veces. Y ahora estoy enamorada de un cubano, William Levy...

¿Le va a entrevistar?

En ello estoy. Y esto que te acabo de decir es oro.

Y ahora voy a echarle agallas a esta entrevista...

A ver...

Póngame nota como entrevistadora. Así, sin paños calientes.

Te pondría una buena nota.

A ver si ahora va a ser usted una blandita. Nota.

Un 8.

No está mal. ¿Y que nota se pone usted como entrevistada?

Un 9. Ja, ja, ja.